Вјеровали или не: Мачак преносио дрогу у затвор

Аутор:АТВ редакција
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Службеници казнене колоније у Нижњем Новгороду у Русији ухватили су мачка који је кориштен за уношење дроге у установу, саопштило је регионално одјељење Руске затворске управе /ФСИН/.
Инцидент се догодио у Казненој колонији број 17. Мачак је привремено задржан, али је касније пуштен.
"Испоставило се да је починилац мачка опремљена домаћом огрлицом од тканине, унутар које су пронађене непознате супстанце. Једна је била зелене боје, а у пакетићу је био бијели прах. Крзнени прекршилац закона требало је да се непримијећено увуче и преда супстанце затвореницима. Међутим, будни службеници су спријечили покушај слања илегалног пакета", наводи се у саопштењу.
Специјалиста са псом за откривање дроге позван је на лице мјеста како би идентификовао хемијски састав пакета.
Накнадно тестирање потврдило је присуство дроге, пренио је ТАСС.
"Мачак је привремено притворен, огрлица са супстанцама је одузета. Мачак је прегледан и, након што су се увјерили да је добро, пуштен је назад у дивљину", додали су из ФСИН-а, преноси Срна
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