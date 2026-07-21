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Мушкарац силовао дијете (6): Хорор у Румунији

Аутор:

АТВ редакција
21.07.2026 12:20

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Ротација на полицијском аутомобилу.
Фото: cottonbro studio/Pexels

Мушкарац у Румунији ће бити приведен у суд уз приједлог за одређивање притвора, пошто га тужиоци Основног јавног тужилаштва терете да је силовао шестогодишњу дјевојчицу.

Према изворима из истраге, жена и њена шестогодишња ћерка допутовале су у Букурешт из другог мјеста у намјери да отпутују у иностранство. До планираног поласка нису имале гдје да бораве, али је жена у једном локалу упознала мушкарца који им је понудио смјештај.

У ноћи између недјеље и понедјељка, мајка дјевојчице накратко је отишла до продавнице да купи цигарете, а за то вријеме мушкарац је, према наводима тужилаштва, силовао дијете.

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"У приједлогу за одређивање притвора наведено је да је 20. јула 2026. године, око 00.10 часова, у свом стану, искористивши чињеницу да малољетна оштећена, стара шест година, није била у могућности да се одбрани нити да да правно ваљан пристанак, као и околност да је остао насамо са њом у стану, извршио обљубу над дјететом", саопштило је Тужилаштво у званичном саопштењу.

(Телеграф.рс)

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Тагови :

Румунија

Притвор

Силовање

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