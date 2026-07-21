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Мотоциклиста тешко повријеђен у судару код Брода

Аутор:

АТВ редакција
21.07.2026 11:37

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Мотоциклиста тешко повријеђен у судару код Брода

Мотоциклиста О.М. из Брода тешко је повријеђен у саобраћајној несрећи која се јуче догодила на магистралном путу на подручју општине Брод.

У ПУ Добој наводе да се несрећа догодила око 15.30 часова.

”У незгоди је учествовао аутомобил ”сеат” за чијим воланом је био Т.Д. и мотоцикл ”хонда” којим је управљао О.М. У незгоди О.М. је задобио тешке повреде и упућен је на лијечење у УКЦ Републике Српске”, наводе у полицији.

Увиђај су извршили полицијски службеници ПС Брод, а тачне околности несреће се истражују.

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Подијели:

Тагови :

Саобраћајна несрећа

повријеђен мотоциклиста

Општина Брод

судар

тешке повреде

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