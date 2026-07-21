Мотоциклиста тешко повријеђен у судару код Брода

Аутор:АТВ редакција
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Мотоциклиста О.М. из Брода тешко је повријеђен у саобраћајној несрећи која се јуче догодила на магистралном путу на подручју општине Брод.
У ПУ Добој наводе да се несрећа догодила око 15.30 часова.
”У незгоди је учествовао аутомобил ”сеат” за чијим воланом је био Т.Д. и мотоцикл ”хонда” којим је управљао О.М. У незгоди О.М. је задобио тешке повреде и упућен је на лијечење у УКЦ Републике Српске”, наводе у полицији.
Увиђај су извршили полицијски службеници ПС Брод, а тачне околности несреће се истражују.
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