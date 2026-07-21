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Детаљи напада у Требињу: Пијан и дрогиран ушао у станицу и насрнуо на полицајца

Аутор:

АТВ редакција
21.07.2026 10:31

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Мушкарац држи нож
Фото: Pexels/Saif71.com

У Полицијској станици Требиње јуче се догодио инцидент када је мушкарац хладним оружјем напао полицијског службеника, потврдио је за АТВ начелник Полицијске управе Требиње Синиша Лакета.

Инцидент се догодио када је то лице добровољно приступило у полицијску станицу ради издавања извода из регистра новчаних казни.

Највјероватније незадовољан износом новчане казне, али и под утицајем алкохола и опијата, нападач је изненада кренуо хладним оружјем на полицајца.

"Полицијски службеник је употријебио силу сразмјерну нападу који је пријетио, након чега је то лице одмах лишено слободе. О свему је обавијештено Окружно јавно тужилаштво Требиње", рекао је Лакета за АТВ.

Према посљедњим информацијама, ухапшени мушкарац је након полицијске обраде спроведен на Психијатријско одјељење Болнице у Требињу.

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Тагови :

Требиње

напад на полицију

Синиша Лакета

хапшење

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