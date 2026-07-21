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Након свађе око паркинга, покушао да убије човјека: Ужас у Хрватској

Аутор:

АТВ редакција
21.07.2026 09:58

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Након свађе око паркинга, покушао да убије човјека: Ужас у Хрватској
Фото: Pixabay

Мушкарац (32) осумњичен је за кривично дјело покушај убиства, након проведене истраге полицијских службеника ПС Дубровник.

Истрагом је утврђено да је у понедјељак у јутарњим часовима, у Новој Мокошици, дошло до вербалног сукоба између осумњиченог и мушкарца (65) због паркинга.

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Након вербалне расправе услиједио је физички напад, када је осумњичени рукама снажно гурнуо оштећеног с леђа низ степенице високе око пет метара, усљед чега је 65-годишњак задобио тешке тјелесне повреде.

Док је повријеђени лежао на земљи, 32-годишњак га је више пута ударао рукама и ногама по цијелом тијелу.

Након указане љекарске помоћи на мјесту догађаја, повријеђени мушкарац превезен је у дубровачку болницу, гдје је задржан на даљем лијечењу, преноси Дневник.хр.

Нападач је пронађен и ухапшен, након чега је приведен у просторије полиције ради спровођења криминалистичке истраге.

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По њеном завршетку, данас у јутарњим часовима, уз кривичну пријаву за покушај убиства, предат је притворској јединици Полицијске управе дубровачко-неретванске.

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Тагови :

Хрватска

Дубровник

Свађа

покушај убиства

Паркинг

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