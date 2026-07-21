Logo

На тротоару испред апотеке пронађено тијело мушкарца

Аутор:

АТВ редакција
21.07.2026 09:22

Коментари:

0
Возило Хитне помоћи.
Фото: Pexels

Тијело, још увијек неидентификованог мушкарца пронађено је ноћас на тротоару у Булевару краља Александра у Београду, испред једне апотеке.

Како сазнаје ''Телеграф.рс'', ноћас око 3.15 часова случајни пролазник пријавио је полицији да на улици лежи мушкарац који је даје знаке живота. Позвана је Хитна помоћ која је могла само да констатује смрт.

Нема трагова насиља

Према првим информацијама, ријеч је о мушкарцу старости између 55 и 60 година, највјероватније бескућнику. На тијелу нису уочени трагови који би указивали на насилну смрт.

policija hrvatska

Регион

Велика акција у Хрватској: Ухапшена полицајка, сумња се на цурење података

Полиција је обавила увиђај, а рад на утврђивању идентитета страдалог мушкарца и свих околности овог догађаја је у току. Тијиело је послато на обдукцију.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Београд

пронађено тијело

обдукција

Хитна помоћ

апотека

Коментари (0)

Прочитајте више

Славина, чесма

Бања Лука

Драгочај пет дана без воде, мјештани огорчени

3 ч

1
Вишеграђанин пронашао и вратио власнику торбицу са парама и документима

Градови и општине

Вишеграђанин пронашао и вратио власнику торбицу са парама и документима

4 ч

0
Ротација на возилу хитне помоћи.

Србија

Мушкарац пао са крова директно на бетон: Љекари му се боре за живот

4 ч

0
Држављанин БиХ осумњичен за тешко убиство у Словенији.

Регион

Ухапшен држављанин БиХ који је осумњичен за убиство партнерке у Словенији

4 ч

1

Више из рубрике

Познато када стиже нови топлотни талас: Температуре до 40 степени

Србија

Познато када стиже нови топлотни талас: Температуре до 40 степени

3 ч

0
Ротација на возилу хитне помоћи.

Србија

Мушкарац пао са крова директно на бетон: Љекари му се боре за живот

4 ч

0
Трагедија над трагедијама: Преминуло дијете (2) након пада у одводни канал

Србија

Трагедија над трагедијама: Преминуло дијете (2) након пада у одводни канал

14 ч

0
Огласио се МУП о случају "Фараон": Шта чека контроверзног инфлуенсера?

Србија

Огласио се МУП о случају "Фараон": Шта чека контроверзног инфлуенсера?

17 ч

0

  • Најновије

12

20

Додик подсјетио Бланушу: Продали сте најпрофитабилнији дио ПИК-а "Младен Стојановић

12

20

Мушкарац силовао дијете (6): Хорор у Румунији

12

05

Паклене температуре у Грчкој: На крововима измјерено 75 степени

11

53

Планирате путовање у ЕУ с дјецом? Погледајте која нова правила и трошкови вас очекују

11

49

На обали језера Газиводе почело рушење викендица у власништву Срба

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима