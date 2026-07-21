На тротоару испред апотеке пронађено тијело мушкарца

Аутор:АТВ редакција
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Тијело, још увијек неидентификованог мушкарца пронађено је ноћас на тротоару у Булевару краља Александра у Београду, испред једне апотеке.
Како сазнаје ''Телеграф.рс'', ноћас око 3.15 часова случајни пролазник пријавио је полицији да на улици лежи мушкарац који је даје знаке живота. Позвана је Хитна помоћ која је могла само да констатује смрт.
Према првим информацијама, ријеч је о мушкарцу старости између 55 и 60 година, највјероватније бескућнику. На тијелу нису уочени трагови који би указивали на насилну смрт.
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Полиција је обавила увиђај, а рад на утврђивању идентитета страдалог мушкарца и свих околности овог догађаја је у току. Тијиело је послато на обдукцију.
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