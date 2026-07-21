Драгочај пет дана без воде, мјештани огорчени

Аутор:АТВ редакција
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Мјештани Драгочаја већ пет дана немају воду, а из бањалучког Водовода поручују да су разлог више зоне снабдијевања. Најављени и протести огорчених грађана.
Мјештани мјесне заједнице Драгочај на путу за Градину већ пет дана немају воду, а из бањалучког "Водовода" објашњавају да се овај дио налази у вишој зони водоснабдијевања, због чега воду добија само када је систем у потпуности напуњен.
Данијел Дојчиновић, замјеник предсједника МЗ Драгочај, потврдио је да ни у понедјељак није било воде.
"Мјештани су на ивици стрпљења због овог проблема. Воду немамо, људи су заиста огорчени. Поштовали смо све апеле, нисмо нерационално трошили воду", изјавио је он.
Према ријечима једне мјештанке Драгочаја, вода када нестане не долази по шест дана.
"Дио Драгочаја има воду, а дио не. Ово није у реду. Ако се овако настави, ми смо спремни на протесте", рекла је она.
Према њеним ријечима, више нема смисла звати надлежне.
"Надлежни ако се јаве пребацују нас у другу канцеларију, или дају неки други број и рјешења нема", рекла је она за "Независне".
Додаје да је срамота да мјештани немају воду у 21. вијеку.
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"Треба нам вода, бар негдје да можемо наточити. Довезу једну цистерну и шта ми сви можемо од једне цистерне", запитала се она.
Како додаје, немају воду од уторка.
"Након пет дана је дошла кратко, ни сат времена, и поново нестала", објаснила је она.
Како су навели из "Водовода", када је на снази план контролисане испоруке, дио система остаје празан, па количина воде која се током ноћи акумулира није довољна да обезбиједи притисак потребан за допремање воде до виших зона.
"Пут за Градину виша је зона снабдијевања и само у идеалним околностима, односно када је систем у континуитету напуњен, остварује се услов да мјештани добију воду", казали су они.
Додају да исти проблем имају и мјештани Каралића и Пиљагића, који се налазе на другом краку водоводне мреже.
Вода стигла кратко, проблеми остали
Из "Водовода" истичу да су њихове екипе у недјељу биле у Градини, након чега је вода стигла.
Упркос томе, поједини мјештани Драгочаја тврде да и даље немају уредно водоснабдијевање.
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