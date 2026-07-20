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Послије прозивки и напада на АТВ - извињење

20.07.2026 19:32

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Послије прозивки и напада на АТВ - извињење
Фото: ATV

Један од актера напада на екипу АТВ-а у Драгочају на снимку који је објавио Бојан Кресојевић данас пред нашим камерама - извињава се. Стево Мрђен каже да је злоупотребљен.

Данас нам је стигао позив из Драгочаја. Они који су јуче напали екипу АТВ-а и поручили да више не долазимо, тражили су да стану пред нашу камеру. Ми смо пристали и отишли смо поново у Драгочај, јер смо увијек ту за грађане и то како се неко према нама опходи, никада неће утицати на наш рад. Они су то схватили. Стигло је извињење.

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"Видјели сте како сам освануо у свим медијима. Не знам зашто је ово требало породичном човјеку, да господин из неке странке злоупотријеби јучерашњи скуп и прозове мене да некога подржавам зато што немамо воде. Дошло ми је да плачем. Извињавам се Алтернативној телевизији због јучерашњег догађаја. Само смо хтјели да се господин Кресојевић, који није позван, да се обрати јавности да видимо који је разлог његовог доласка", каже Стево Мрђен.

Након напада, народни посланик ПСС-а Бојан Кресојевић објавио је видео који су забиљежили људи са којима је дошао у Драгочај.

"Ја сам једини дао изјаву за АТВ, да сам знао не би се овако десило. Требали су сви равномјерно дати изјаву, минута, минута. Човјек је овдје дошао и примио критике на свој рачун", рекао је Стево Мрђен у видеу који је објавио Кресојевић.

Ту је и дио када управо Мрђен напада екипу АТВ-а.

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Тагови :

Стево Мрђен

Бојан Кресојевић

АТВ

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