Напад на екипу АТВ-а нећемо толерисати

Аутор:АТВ редакција
Коментари:2
ПСС-овом Бојану Кресојевићу није сјело што му, на његов захтјев, нисмо уступили медијски простор. На нож су не узимање његове изјаве дочекали и његови симпатизери, па се обрушили на нашу екипу која је, на позив грађана, из Драгочаја извјештавала о њиховом животу без воде. Овом приликом, не само њима, већ и свима осталима који помисле да могу да пријете и нападају раднике АТВ-а поручујемо само једно нападе нећемо ни трпјети, ни толерисати.
“Стоко једна, нисте требали ни ово. Нисте требали. Ви сте требали и то снимити. Како сте имали за мене времена. То нисте требали ни снимити, стоко једна”, поручивале су окупљене присталице Бојана Кресојевића екипи АТВ-а.
Салве увреда, вербални напад, пријетње и омаловажавање. Све то је доживјела екипа АТВ-а у Драгочају, од неколицине мјештана и политичких активиста након што нисмо жељели да снимимо изјаву Бојана Кресојевића, који је у својству народног посланика, дошао на окупљање мјештана ове мјесне заједнице који данима немају воду. У нашим Централним вијестима мјеста су нашли грађани који су говорили о проблемима са водоснабдијевањем, директор Водовода, али не и Бојан Кресојевић који је инсистирао да наш новинар Ивана Кордић сними и његову изјаву. Ваљда је јасно да новинари имају право да узму изјаву од кога хоће, да сами уређују своје прилоге, да имају уредника, те да нико нема право да прави проблем због тога што нам Кресојевић у јучерашњој причи није био битан. Али смо ми Кресојевићу, изгледа, веома битни.
Бања Лука
Кресојевић с активистима ПСС-а напао екипу АТВ-а
"Представници Алтернативне телевизије из њима познатих разлога, нису били спремни да чују моју изјаву. Да ли им смета истина или је то нешто што народни посланик не треба да каже. Или човјек који је био предсједник иницијативног одбора, који је скупио 1.350 одлука, да би Скупштина града изгласала ово рјешење. То најбоље да они кажу", поручује Кресојевић.
Било који народни посланик, политичар или било ко други, па и Бојан Кресојевић треба да зна да медијска слобода подразумијева бирање саговорника, да вербални напад на новинаре подлијеже закону, да основна култура налаже да се према другој особи односи са поштовањем. Све то је јуче у Драгочају пало у воду или заборав, уколико се икада и знало. АТВ је од почетка пратила причу о водоснабдијевању у Драгочају, разговара са мјештанима, директором Водовода. Оно што Бојан Кресојевић, намјерно или ненамјерно, заборавио да прикаже на својим друштвеним мрежама је да за велики број мјештана није добродошао. Још је горе, што на напад на новинарску екипу, готов нико није нашао за сходно да реагује. Умјесто тога, поједини су се дрзнули да пријете и забрањују ко ће, када и гдје да ради свој посао.
Бања Лука
Лажеш чим зинеш, ти не радиш у Водоводу: Грађани изрибали Кресојевића
“Нећете ни ви сада отићи одавде. Сада ћемо направити контру. Али да је морала Алтернативна. Више немојте у Драгочај долазити”, поручивали су симпатизери ПСС-а нашој екипи.
Долазићемо када буде требало и радићемо како мислимо да треба. Нису сви у Драгочају на прво мјесто ставили Бојанa Кресојевића, а недостатак воде гурнули под тепих. И није чудно да у изборној години пљуште увреде међу политичарима, да се млати папирима и пријети, али нико на овом свијету нема право да одређује како и гд је ће новинари радити свој посао. А посебно, од кога и када ће узимати изјаву. И никакав “чин” за то никоме не даје право, па ни Бојану Кресојевићу.
"Ви сте требали када је човјек јачи по чину", каже један од симпатизера.
Мјештани који се буне што данима немају воду, говорили су за АТВ и изнијели своје ставове и проблеме. Некима од њих није био проблем да пред нашом камером кажу да немају воду, да не могу да перу зубе и да се окупају.
Бања Лука
Погледајте снимак из Драгочаја: Грађани не насједају на лажи, бијесни на Кресојевића
"Значи, нема конкретних рјешења. И рекли су 5,7, 10 дана. И на крају свега тога, каже биће 15. Или 1. септембра. И ми не знам шта да радимо", каже мјештанка Драгочаја.
Није требало да прође много времена, они који су здушно вријеђали екипу АТВ-а и били међу најгласнијима како више не можемо долазити у Драгочај и узимали себи за право да помисле да одлучују како да радимо свој посао указали су се на Кресојевићевом Инстаграм профилу. А и они којима је нетом прије тога, АТВ била савезник да се чују њихови проблеми. У заборав је пало и то што су суве чесме и што се у Драгочају живи као у прошлом вијеку. То што АТВ није снимила изјаву Бојана Кресојевића, надјачало је све дотадашње проблеме.
"Ја сам једини који сам дао ето изјаву за АТВ. Да сам знао не би се овако десило. Требали су сви равномјерно добити ријеч. Минута, минута", каже мјештанин Драгојчаја у снимку који објављује Бојан Кресојевић.
"Била нам је и Алтернативна телевизора, снимала. И народном посланику Кресојевићу није дозволила пошто је јачи по званичности, да проговори. Већ само је директора Водовода снимила", говори други мјештанин у истом видео снимку.
Бања Лука
Политичка школа Станивуковића: Напади на АТВ као стандардни арсенал ПДП-а
Опет први: И он је овдје дошао човјек и примио критику на свој рачун
Управо директор Водовода је, за оне који не знају, најпозванији је да, уз мјештане, говори о проблему водоснабдијевања. АТВ је са Радованом Мајкићем, као првим човјеком Водовода, као и са свим саговорницима, и до сада коректно и објективно сарађивала, па искрено чуди да је изостала и његова реакција током салви увреда изнесених на рачун наше екипе. Али свакоме на част и образ. А што се нашег образа тиче, имамо га итекако. И нама наш чин или званичност, како рекоше у Драгочају за Кресојевића, даје пуно право да радимо свој посао како мислимо да треба, крајње професионално и да одлучујемо чију изјаву ћемо снимати или у овом случају, не снимати.
Данас нам је стигао позив из Драгочаја. Они који су јуче напали екупу АТВ-а и поручили да више не долазимо, тражили су да стану пред нашу камеру. Ми смо пристали и отишли смо поново у Драгочај, јер смо увијек ту за грађане и то како се неко према нама опходи, никада неће утицити на наш рад. Они су то схватили. Стигло је извињење.
"Видјели сте како сам освануо у свим медијима. Не знам зашто је ово требало породичном човјеку, да господин из неке странке злоупотријеби јучерашњи скуп и прозове мене да некога подржавам зато што немамо воде. Дошло ми је да плачем. Извињавам се Алтернативној телевизији због јучерашњег догађаја. Само смо хтјели да се господин Кресојевић, који није позван, да се обрати јавности да видимо који је разлог његовог доласка", каже Стево Мрђен.
Бојан Кресојевић још није схватио шта је основна култура. Идаље чекамо његово извињење. Послије јучерашњег инцидента, осим на друштвеним мрежама, Кресојевић нам се није обратио, али зато ми јесмо њему.
Поштовани господине Кресојевићу,
Пишем вам с молбом да исправите посљедице вашег понашања и с искреном надом да је ваше понашање резултат ваше фрустрације, шока и непромишљености у за вас политички и емотивно врло напетом тренутку, а не потпуно демаскирање вашег осредњег карактера, политичког сљепила и одсуства људских квалитета. Уколико ово писмо, ипак, разумијете као пријетњу, могла бих се и сложити с таквом вашом квалификацијом да оно то управо јесте.
Позивам вас да се јавно извините новинарки Ивани Кордић и сниматељу Тонију Љубичићу јер сте ометали њихов рад током извјештавања о мирном окупљању грађана у Драгочају у нед јељу, 19. јула 2026. године, те посебно јер сте пропустили да поступите – прије и изнад свега – као човјек и нисте зауставили притиске и вербалне нападе на нашу екипу који су очигледно ескалирали у ваше име и за ваш рачун, будући да су они који су вријеђали новинарку Ивану Кордић и сниматеља Тонија Љубичића увреде експлицитно повезали с тим што екипа није снимила вашу изјаву током свог извјештавања.
Неки људи се роде часни и имају урођен осјећај за правду и праведност, асертивност, господство, емпатију, заштитништво, пристојност. Већина људи то научи код куће. Други науче како да реагују на простаклук и примитивизам у политичким школицама и школицама за односе с јавношћу. Уколико ви нисте ништа од наведеног, нећу узети себи за право да вас ја подучавам како се понашати у случају када неко у ваше име и за ваш рачун другом људском бићу говори да је стока. Нећемо овом приликом о томе да је то људско биће млада жена, јер с обзиром на то да као човјек и политичар растете у изазовним временима и идентитетски збуњеном окружењу, ма како било одвратно и тужно, не може вам се замјерити ако сте дио генерације којој је џентлменство превазиђени резидуал претходног еволуцијског циклуса. Не може вам се много замјерити, ма како било одвратно, чак ни то што сте се понијели као бескичмењак који не баш мудро ћути док се из масе која је била против вас издвајају силеџије спремне да се залажу за вас против оних који вам нису учинили никакво зло и неправду. Ако бисте тражили опрост за то, вјерујем да би вам било опроштено.
С друге стране, препоручујем вам да вам никад више не падне на ум да с позиције испред камере можете уређивати Централне вијести Алтернативне телевизије. Сљедећи пут се нећете сусрести с дивном и пристојном младом д јевојком попут Иване Кордић која је покушала – иако то апсолутно није била дужна - да вам објасни зашто ваша изјава није снимљена и емитована.
Такође вам препоручујем да у будућности сваки захтјев, те сваку дилему, незадовољство, фрустрацију, било које негативно осјећање и размишљање у вези с извјештавањем Информативне редакције Алтернативне телевизије адресирате на моје лично име, док год сам на задатку и позицији главног и одговорног уредника Информативног програма АТВ-а.
Уколико ипак желите да уређујете Централне вијести Алтернативне телевизије, могу вам обезбиједити разговор за посао уредника. Имајући у виду да сте показали елементарно непознавање новинарства – нисам стручњак за фудбал – али мислим да су вам веће шансе да заиграте у Реал Мадриду.
У нади да ћете препознати најбоље намјере и услишити љубазне молбе,
С поштовањем,
Андреа Јаглица
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
4 ч0
Република Српска
5 ч2
Република Српска
5 ч0
Република Српска
6 ч0
Најновије
21
11
21
05
21
00
20
57
20
51
Тренутно на програму