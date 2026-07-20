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Министарство исплатило скоро 8 милиона КМ подстицаја

Аутор:

АТВ редакција
20.07.2026 15:11

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Пољопривреда, обрада земљишта, пољопривредне машине, трактори
Фото: АТВ

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске данас је посредством Агенције за аграрна плаћања исплатило 7.839.161 KM за подстицаје и то за 2.760 корисника.

Исплаћене су сљедеће мјере:

1. Премија за млијеко за мјесец април у износу од  3.338.784  КМ,

2. Подршка модернизацији противградне одбране у износу од : 3.752.799 КМ,

3. Средства за жалбе у износу од : 295.460 КМ,

4. Подршка за вођење и одржавање Регистра пољопривредних газдинстава у износу од 187.199 KM :

5. Подршка мјерама заштите здравља животиња у износу од : 228.964 КМ,

6. Подршка мјерама заштите здравља биљака у износу од : 35.955 КМ,

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Министарство пољопривреде

Подстицаји

Агенција за аграрна плаћања

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