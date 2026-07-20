Министарство исплатило скоро 8 милиона КМ подстицаја

Аутор:АТВ редакција
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Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске данас је посредством Агенције за аграрна плаћања исплатило 7.839.161 KM за подстицаје и то за 2.760 корисника.
Исплаћене су сљедеће мјере:
1. Премија за млијеко за мјесец април у износу од 3.338.784 КМ,
2. Подршка модернизацији противградне одбране у износу од : 3.752.799 КМ,
3. Средства за жалбе у износу од : 295.460 КМ,
4. Подршка за вођење и одржавање Регистра пољопривредних газдинстава у износу од 187.199 KM :
5. Подршка мјерама заштите здравља животиња у износу од : 228.964 КМ,
6. Подршка мјерама заштите здравља биљака у износу од : 35.955 КМ,
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