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Додик: Русија неће бити поражена, ЕУ ће дуго трпјети посљедице својих одлука

Аутор:

АТВ редакција
20.07.2026 13:43

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Милорад Додик
Фото: ATV

ЕУ је спремна да рат у Украјини траје до посљедњег Украјинца. Зато се и неће ускоро завршити, рекао је предсједник Милорад Додик.

Своје циљеве и интересе, каже Додик, спремни су да пробају остварити туђим животима и туђом крвљу.

"Рат се само води на територији Украјине, а суштински је то борба ЕУ да се сломи Русија. Међутим, десио се обрнут процес. Инсистирајући на наставку рата, ЕУ уништава своју економију. Изјава канцелара Мерца да је њемачка економија у константном паду јер је почивала на јефтиним енергентима из Русије, без којих је остала, то најбоље потврђује", истакао је Додик на Иксу.

Русија неће бити поражена, додаје Додик, а ЕУ ће деценијама трпјети посљедице својих ирационалних одлука.

"Срећа по ЕУ је да Русијом руководи Владимир Путин, јер да је неко други, посљедице би биле драстично трагичније", закључио је Додик.

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Тагови :

Милорад Додик

Русија

Европска унија

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