Додик: Русија неће бити поражена, ЕУ ће дуго трпјети посљедице својих одлука

Аутор:АТВ редакција
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ЕУ је спремна да рат у Украјини траје до посљедњег Украјинца. Зато се и неће ускоро завршити, рекао је предсједник Милорад Додик.
Своје циљеве и интересе, каже Додик, спремни су да пробају остварити туђим животима и туђом крвљу.
"Рат се само води на територији Украјине, а суштински је то борба ЕУ да се сломи Русија. Међутим, десио се обрнут процес. Инсистирајући на наставку рата, ЕУ уништава своју економију. Изјава канцелара Мерца да је њемачка економија у константном паду јер је почивала на јефтиним енергентима из Русије, без којих је остала, то најбоље потврђује", истакао је Додик на Иксу.
ЕУ је спремна да рат у Украјини траје до посљедњег Украјинца.— Милорад Додик (@MiloradDodik) July 20, 2026
Зато се и неће ускоро завршити.
Своје циљеве и интересе спремни су да пробају остварити туђим животима и туђом крвљу.
Рат се само води на територији Украјине, а суштински је то борба ЕУ да се сломи Русија.
Међутим,…
Русија неће бити поражена, додаје Додик, а ЕУ ће деценијама трпјети посљедице својих ирационалних одлука.
"Срећа по ЕУ је да Русијом руководи Владимир Путин, јер да је неко други, посљедице би биле драстично трагичније", закључио је Додик.
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