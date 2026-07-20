Тадић: Одбраном Бећировића у медијима доказује се његова кривица

Аутор:АТВ редакција
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Правник Огњен Тадић је оцијенио да је дио медија у ФБиХ потврдио кривицу члана Предсједништва БиХ Дениса Бећировића, у настојању да прикрију или оправдају његову подвалу о именовању чланова Комисије за заштиту националних споменика.
- У настојању да се прикрије или оправда подвала коју је члан Предсједништва БиХ Денис Бећировић бацио на сто Предсједништва приликом доношења одлуке о именовању чланова Комисије за заштиту националних споменика, дио медија у ФБиХ, покушава да каже да је неко у Унеску био упознат с тим што је умјесто приједлога генералног директора, приједлог за те стране чланове доставио Славиша Шешум, шеф канцеларије Унеска у Сарајеву - изјавио је Тадић Срни.
Умјесто да су успјели да оправдају противзаконит чин и подвалу Дениса Бећировића, Тадић је навео да су они који га бране и пеглају ту ситуацију још једном доказали да је учинио озбиљан кримен, доводећи у заблуду и јавност у БиХ, а поготово покушавајући да превари чланове Предсједништва.
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Тадић је прецизирао да два страна члана према члану 5. став 2. одлуке о Комисији, искључиво може предложити генерални директор Унеска.
- Тиме се заправо још једном доказује да је српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић била потпуно у праву када је рекла да на Предсједништво БиХ никада није дошла званична номинација страних чланова од стране генералног директора Унеска, што би била обавеза према важећим прописима - закључио је Тадић.
(Срна)
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