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Удес у Требињу: Тешко повријеђене двије особе

Аутор:

АТВ редакција
20.07.2026 12:25

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Полиција Републике Српске
Фото: ATV

У Требињу је дошло до тешке саобраћајне несреће у којој су тешко повријеђени возач мотоцикла и његов сапутник.

Тешко су повријеђени возач мотоцикла "хонда" чији су иницијали О. С. и сапутник А. К. у удесу у којем је учествовао аутомобил "пасат", саопштено је данас из требињске Полицијске управе.

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Полиција из Требиња ради на документовању кривичног дјела угрожавање јавног саобраћаја. О догађају је обавијештено Окружно јавно тужилаштво у Требињу.

(Срна)

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Тагови :

Требиње

Саобраћајна несрећа

повријеђен мотоциклиста

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