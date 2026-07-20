Удес у Требињу: Тешко повријеђене двије особе

Аутор:АТВ редакција
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У Требињу је дошло до тешке саобраћајне несреће у којој су тешко повријеђени возач мотоцикла и његов сапутник.
Тешко су повријеђени возач мотоцикла "хонда" чији су иницијали О. С. и сапутник А. К. у удесу у којем је учествовао аутомобил "пасат", саопштено је данас из требињске Полицијске управе.
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Полиција из Требиња ради на документовању кривичног дјела угрожавање јавног саобраћаја. О догађају је обавијештено Окружно јавно тужилаштво у Требињу.
(Срна)
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