Ана Ивановић проговорила након развода: „Срећна сам због одлуке коју сам донијела“

Аутор:АТВ редакција
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Некадашња најбоља тенисерка свијета Ана Ивановић говорила је о животу након завршетка каријере, мајчинству и одлуци да се повуче из професионалног спорта.
У разговору са новим селектором фудбалске репрезентације Хрватске Славеном Билићем, у емисији „(Не)успјех првака“, Ивановићева је открила да данас живи на Палма де Мајорци, гдје је још 2008. године купила кућу.
„Да, дјеца иду у школу, овдје живим. Купила сам кућу 2008. године док сам још играла тенис и ово ми је постао дом“, рекла је Ивановић.
Некадашња освајачица Ролан Гароса истакла је да ужива у породичном животу и одрастању својих синова, које има из брака са Бастијаном Швајнштајгером, са којим се недавно растала.
U novoj epizodi serijala (Ne)uspjeh prvaka gostuje Ana Ivanović. Bivša najbolja tenisačica svijeta i osvajačica Roland Garrosa u razgovoru sa Slavenom Bilićem prvi put otvoreno govori o životu iza velikih sportskih uspjeha, pritisku, karijeri i izazovima s kojima se suočavala… pic.twitter.com/rx1TPCfGjF— Neuspjeh Prvaka (@neuspjehprvaka) July 20, 2026
„Доста је мирније овдје, проводимо много времена напољу. Вријеме је лијепо током цијеле године, имам три дјечака, живот је активан и лакше је са њима бити напољу и дружити се. Школе су одличне“, казала је Ивановић.
Говорећи о свакодневици, признала је да нема много слободног времена.
„Немам толико слободног времена. Понекад имам слободне викенде и тада вријеме користим за себе и пријатеље. Волим да путујем, иако сам цијели живот на путу. Уживам у мајчинству, то сам жељела и то ми је приоритет. Наравно, ту је и посао. Цијели живот сам навикла на структуру и рад и волим нове изазове“, рекла је она.
Ивановић се осврнула и на одлуку да 2016. године заврши професионалну каријеру.
„Није био лак корак, није било лако оставити тенис. То је мој живот од пете године, моја прва љубав и нешто у чему сам била веома добра. Ипак, имала сам осјећај да је то прави тренутак за мене. Жељела сам да кренем другим путем. Не могу да кажем да ми тенис не недостаје – недостају ми турнири, такмичење и тај адреналин, али не жалим због одлуке. Срећна сам што сам данас овдје“, поручила је Ивановић.
Некадашња прва тенисерка свијета освојила је Ролан Гарос 2008. године, а исте сезоне стигла је и до врха ВТА листе. Професионалну каријеру завршила је крајем 2016. године, преноси Б92
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