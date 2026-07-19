Шестоцифрена зарада Дамира Џумхура у Умагу

Аутор:АТВ редакција
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Дамир Џумхур, најбољи бх. тенисер, поражен је у финалу овогодишњег издања тениског АТП турнира Кроациа Опен у Умагу.
Сарајлију је у финалу савладао млади, 21-годишњи Шпанац Даниел Мерида са 2:1 (6:2, 5:7, 6:2).
Џумхур је освојио симпатије навијача у Умагу. Прије свега због упорности и издржљивости. Показао је то и у финалу. Када је, боксерским жаргоном речено, био на конопцима, успио би се враћати.
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Извукао је други сет када су га сви отписали и изборио трећи, одлучујући. На крају, није имао снаге за потпуни преокрет.
Сарајлија је за наступ у Умагу зарадио шестоцифрен износ. Као поражени финалиста зарадио је више од 100.000 КМ (54.360 евра).
Даниел Мерида се кући вратио са скоро дупло већом зарадом - 93.175 евра, пише "Фактор".
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