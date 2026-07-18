Ђоковић: Тренутак када ћу завршити каријеру је ближи него икада

Аутор:АТВ редакција
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Најбољи тенисер свих времена Новак Ђоковић отворио је душу када је у питању одлазак у пензију и чини се, по први пута, дао назнаку да је она ближе него што мислимо.
Освајач 24 гренд слем трофеја признао је да је свјестан како се крај једне епохе полако ближи, иако не сумња да и даље има игру за сам свјетски врх.
Како сам истиче, мотивација за надметање са новом генерацијом тенисера и даље постоји, али године и реалност неумољиво подсјећају да ће убрзо доћи дан када ће морати да стави тачку на велику каријеру, преносе Независне новине.
"И даље осјећам да се могу такмичити на највишем нивоу. Међутим, тренутак када ћу завршити каријеру сигурно је ближи него икада. Андре Агаси је једном рекао да не зна када ће доћи крај моје каријере, али да ће, када се то догоди, све ићи врло брзо. Мислим да је био у праву. Неки желе завршити каријеру док су на врхунцу, други одлазе када тијело више не може издржати, а има и оних који схвате да више не могу парирати најбољима. Ја само покушавам уживати у томе што још могу играти", казао је Србин.
Гостујући у емисији CBS Mornings, Новак Ђоковић је вратио филм на сопствене почетке и трновит пут који је прешао током одрастања у ратом захваћеној Југославији.
Најбољи тенисер свијета је подвукао да нико у његовој породици прије њега није држао рекет у рукама, нити су у земљи постојали елементарни услови за бављење овим спортом, али је пресудила његова чиста страст и одлука оца да подржи синовљев сан.
Са сузама у очима, Ђоковић се присјетио и голготе из деведесетих година, посебно наглашавајући невјероватну жртву коју су поднијела његова млађа браћа, подређујући своје дјетињство и потребе његовом успјеху на свјетској сцени.
"Прошли смо кроз ратове, санкције, економску кризу и бројна искушења. Упркос томе, моји родитељи учинили су све да ми омогуће да се бавим једним од најскупљих спортова. Имам два млађа брата која су такођер жељела играти тенис, али нису могла добити подршку какву сам имао ја. Родитељи су због тога осјећали кривњу, али нису имали избора. Тада сам себи обећао да ћу једног дана вратити породици за све што је учинила за мене и омогућити им љепши живот. Данас, када погледам гдје смо стигли, знам да је сав труд имао смисла", казао је он.
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