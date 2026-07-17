Свјетска елита на премијери документарца о Ђоковићу

Аутор:АТВ редакција
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Новак Ђоковић приредио је ексклузивну премијеру дугоочекиваног документарног филма "Новак Ђоковић –Wolf in the Winter", која је одржана у чувеном Музеју модерне уметности (МоМА) у Њујорку.
Мјесец дана прије званичног изласка филма на платформи Амазон Приме, српски тенисер окупио је бројна позната имена из свијета спорта, моде и забаве.
Међу званицама били су легендарни боксер Мајк Тајсон, фудбалске иконе Златан Ибрахимовић, Кафу и Роберто Карлос, као и предсједник ФИФА Ђани Инфантино.
Премијери су присуствовали и тениске легенде Џон Мекинро и Хуан Мартин дел Потро, капитен репрезентације Србије Богдан Богдановић, као и дугогодишња главна уредница магазина Вог, Ана Винтур.
Документарни филм режирао је Џејсон Хехир, аутор награђиваног серијала "Ласт данце" о Мајклу Џордану, а свјетску премијеру имаће 20. августа на платформи Амазон Приме.
Филм прати Ђоковићев животни и спортски пут – од дјетињства проведеног у Србији током ратних година до освајања рекордне 24. гренд слем титуле, којом је постао најтрофејнији тенисер у историји мушког тениса.
Кроз до сада необјављене снимке и искрене разговоре са члановима породице, пријатељима и сарадницима, документарац открива шта је покретало једног од највећих спортиста данашњице и колико су одрицања била потребна да би стигао до врха.
Једна од главних тема филма јесте Ђоковићева специфична позиција у тениском свијету.
На највећу сцену стигао је у ери доминације Роџера Федерера и Рафаела Надала, нарушивши једно од најпознатијих ривалстава у историји спорта.
За разлику од својих највећих конкурената, који су често важили за оличење елеганције и смирености, Новак је кроз каријеру показивао емоције без задршке, због чега је неријетко био на мети критика публике, преноси Б92.
У трејлеру документарца српски ас отворено говори о унутрашњим борбама које га прате и поред свих успјеха.
"Људи мисле да, када постигнеш толико тога, треба да уживаш. Ја не могу да уживам. Има дана када много сумњам у себе. Питам се колико дуго још желим ово да радим и зашто себе и своју породицу излажем свему изнова", каже Ђоковић.
У другом дијелу трејлера открива ко му је највећи критичар.
"Највише сумњам ја у себе. Више покушавам да докажем себи да грешим него било коме другом".
Поред самог Ђоковића, у филму говоре и његови највећи ривали и нека од најзначајнијих имена свјетског тениса, међу којима су Рафаел Надал, Андре Агаси, Пит Сампрас, Борис Бекер и Џим Куријер.
Њихова свједочења, заједно са причама чланова породице и супруге Јелене Ђоковић, дају потпунију слику човјека који је, упркос бројним успонима и падовима, успио да испише историју свјетског спорта.
"Тенис ми је дао много, али највеће битке никада нису биле само на терену. Овај документарац говори о тренуцима које људи нису видели – о сумњама, притиску и жртвама", поручио је Новак.
Редитељ Џејсон Хехир истакао је да је током снимања имао потпуну слободу.
"Новак ми је омогућио неограничен приступ свом животу. Упознао сам фасцинантног човјека, посвјећеног оца, супруга, али и изузетно тврдоглаву и комплексну личност која изазива различите реакције широм свијета", рекао је Хехир.
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