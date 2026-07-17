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Италију захватио трећи велики топлотни талас

Аутор:

АТВ редакција
17.07.2026 13:14

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Људи се освјежавају на фонтани Баркача испред Шпанских степеница у Риму, у сриједу, 15. јула 2026. године.
Фото: Tanjug/AP Photo/Andrew Medichini

Италију је захватио трећи велики топлотни талас овог лета, а Министарство здравља земље издало је црвена упозорења због опасности по здравље у седам градова, док се на Сардинији очекују температуре до 45 степени Целзијуса.

Црвени ниво упозорења, који означава ризик по здравље целокупног становништва, а не само најугроженијих група, биће на снази сутра у Фиренци, Перуђи, Болоњи, Бреши, Фрозинонеу, Риму и Торину, пренела је Анса.

Наранџасто упозорење биће уведено за девет градова - Каљарију, Кампобасоу, Латину, Милану, Пескари, Риети, Трсту, Верони и Витербу, где високе температуре могу да представљају озбиљан здравствени ризик, посебно за старије особе и хроничне болеснике, преноси Танјуг

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Тагови :

Италија

Рекордни топлотни талас

врућина

високе температуре ваздуха

љето 2026

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