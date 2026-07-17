Италију захватио трећи велики топлотни талас

Аутор:АТВ редакција
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Италију је захватио трећи велики топлотни талас овог лета, а Министарство здравља земље издало је црвена упозорења због опасности по здравље у седам градова, док се на Сардинији очекују температуре до 45 степени Целзијуса.
Црвени ниво упозорења, који означава ризик по здравље целокупног становништва, а не само најугроженијих група, биће на снази сутра у Фиренци, Перуђи, Болоњи, Бреши, Фрозинонеу, Риму и Торину, пренела је Анса.
Наранџасто упозорење биће уведено за девет градова - Каљарију, Кампобасоу, Латину, Милану, Пескари, Риети, Трсту, Верони и Витербу, где високе температуре могу да представљају озбиљан здравствени ризик, посебно за старије особе и хроничне болеснике, преноси Танјуг
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