Италију захватио трећи велики топлотни талас

Италију је захватио трећи велики топлотни талас овог лета, а Министарство здравља земље издало је црвена упозорења због опасности по здравље у седам градова, док се на Сардинији очекују температуре до 45 степени Целзијуса.

Црвени ниво упозорења, који означава ризик по здравље целокупног становништва, а не само најугроженијих група, биће на снази сутра у Фиренци, Перуђи, Болоњи, Бреши, Фрозинонеу, Риму и Торину, пренела је Анса.

Наранџасто упозорење биће уведено за девет градова - Каљарију, Кампобасоу, Латину, Милану, Пескари, Риети, Трсту, Верони и Витербу, где високе температуре могу да представљају озбиљан здравствени ризик, посебно за старије особе и хроничне болеснике, преноси Танјуг