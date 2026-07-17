Развој вјештачке интелигенције не смије угрозити цивилизацијску разноликост

Аутор:АТВ редакција
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Развој вјештачке интелигенције не би требао да угрози глобалну цивилизацијску разноликост, изјавио је предсједник Кине Си Ђинпинг.
"Морамо да подржимо инклузивност и омогућимо заједнички развој цивилизација, а употреба вјештачке интелигенције не смије нашкодити глобалној цивилизацијској разноликости и јединственим националним културама", нагласио је Си у говору на церемонији отварања Свјетске конференције о вјештачкој интелигенцији у Шангају.
Си је позвао на осигуравање тога да се вриједности које обликују вјештачку интелигенцију ускладе са универзалним вриједностима, пренио је ТАСС, преноси Срна.
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