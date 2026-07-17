Logo

Развој вјештачке интелигенције не смије угрозити цивилизацијску разноликост

Аутор:

АТВ редакција
17.07.2026 13:11

Коментари:

0
Развој вјештачке интелигенције не смије угрозити цивилизацијску разноликост
Фото: Tanjug / AP / Evan Vucci

Развој вјештачке интелигенције не би требао да угрози глобалну цивилизацијску разноликост, изјавио је предсједник Кине Си Ђинпинг.

"Морамо да подржимо инклузивност и омогућимо заједнички развој цивилизација, а употреба вјештачке интелигенције не смије нашкодити глобалној цивилизацијској разноликости и јединственим националним културама", нагласио је Си у говору на церемонији отварања Свјетске конференције о вјештачкој интелигенцији у Шангају.

Си је позвао на осигуравање тога да се вриједности које обликују вјештачку интелигенцију ускладе са универзалним вриједностима, пренио је ТАСС, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Си Ђинпинг

Кина

Вјештачка интелигенција

интернет

Шангај

Коментари (0)

Више из рубрике

Познато ко ће бити нови директор "Нафтогаса"

Свијет

Познато ко ће бити нови директор "Нафтогаса"

2 ч

0
Предсједник Пољске ставио вето на легализовање истополних ванбрачних заједница

Свијет

Предсједник Пољске ставио вето на легализовање истополних ванбрачних заједница

3 ч

0
Свјетско првенство 2026. - стадион у Ванкуверу

Свијет

Заплијењено више од 700 дронова у градовима домаћинима Мундијала

4 ч

0
Руси наставили жестоке ударе: Мете биле у овим градовима

Свијет

Руси наставили жестоке ударе: Мете биле у овим градовима

7 ч

0

  • Најновије

15

56

Невјероватна понуда из Грчке: Вила на обали Егејског мора јефтинија од стана у Београду?

15

52

Једномјесечни притвор за мушчкарца који је по лицу исјекао комшиницу

15

45

Аутопутеви Српске објавили графику и упозорили возаче

15

44

Мајка (40) тукла кћерку и пријетила да ће је унаказити: Ужас у Земуну

15

33

Минић: Угоститељски објекти НП 'Сутјеска' дати у закуп, а не концесију

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима