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Познато ко ће бити нови директор "Нафтогаса"

Аутор:

АТВ редакција
17.07.2026 13:05

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Познато ко ће бити нови директор "Нафтогаса"

Главни службеник украјинског "Нафтогаса" за маркетинг Сергиј Федоренко биће именован за новог директора те државне компаније, саопштио је предсједник Украјине Владимир Зеленски.

Он је након разговора са новим премијером Украјине Сегијем Корецкијем, који је бивши директор "Нафтогаса", рекао да ће Федоренко имати "фиксни мандат" на челу те компаније.

Зеленски је раније именовао Корецкија за новог премијера Украјине, преноси Срна.

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Тагови :

Украјина

Нафта

Цијене горива

Сергеј Корецки

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