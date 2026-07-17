Познато ко ће бити нови директор "Нафтогаса"

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Главни службеник украјинског "Нафтогаса" за маркетинг Сергиј Федоренко биће именован за новог директора те државне компаније, саопштио је предсједник Украјине Владимир Зеленски.
Он је након разговора са новим премијером Украјине Сегијем Корецкијем, који је бивши директор "Нафтогаса", рекао да ће Федоренко имати "фиксни мандат" на челу те компаније.
Зеленски је раније именовао Корецкија за новог премијера Украјине, преноси Срна.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
3 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
7 ч0
Свијет
7 ч0
Најновије
15
56
15
52
15
45
15
44
15
33
Тренутно на програму