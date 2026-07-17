Logo

Руси наставили жестоке ударе: Мете биле у овим градовима

Аутор:

АТВ редакција
17.07.2026 08:58

Коментари:

0
Руси наставили жестоке ударе: Мете биле у овим градовима
Фото: Ukrainian Emergency Service via AP

Руске оружане снаге су синоћ наставиле нападе на луке које се користе за снабдијевање Оружаних снага Украјине (ОСУ), саопштило је Министарство одбране у Москви.

"Као резултат напада прецизним оружјем лансираним из ваздуха и беспилотним летјелицама, објекти лучке инфраструктуре који се користе за истовар и складиштење војног терета и горива и мазива намијењених украјинским оружаним снагама, као и погони за производњу и монтажу беспилотних летјелица, оштећени су у лукама Одеса и Черноморск у Одеској области", наводи се у саопштењу.

Поред тога, у луци Черноморск је оштећен и ватрогасни чамац.

Русија је покренула интензивну кампању против украјинских лука почетком јула, са готово свакодневним нападима на бродове и лучку инфраструктуру у Одеси и Черноморску.

Како подвлаче у Москви, руске ракете и дронови су у стању да пробију све системе ПВО непријатеља и униште било који циљ, како у Кијеву тако и у остатку територије Украјине.

Министарство одбране Русије саопштило је такође да су руски артиљерци и оператори беспилотних летјелица извели ударе на положаје украјинске војске у Краматорском округу. Према наводима руског војног ресора, уништена су склоништа са људством у насељима Алексејево-Дружковка, Ижењка и у шумском појасу сјеверно од Николајпоља.

Како се додаје, у Краматорску је беспилотном летјелицом погођена ауто-дизалица, док је јужно од града артиљеријском ватром уништен један пикап украјинске војске, преноси РТ Балкан.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Украјина

Русија

Одеса

Руска војна операција 2026

Коментари (0)

Прочитајте више

ЕУ и даље без договора о новом пакету санкција Русији

Свијет

ЕУ и даље без договора о новом пакету санкција Русији

1 д

0
Портпарол руског Министарства спољних послова Марија Захарова.

Свијет

Захарова: Западне земље желе контролу над природним ресурсима Украјине

1 д

0
Трамп: Путин спреман на крај операције у Украјини

Свијет

Трамп: Путин спреман на крај операције у Украјини

1 д

0
Спријечен терористички напад на нафтну компанију у Русији

Свијет

Спријечен терористички напад на нафтну компанију у Русији

2 д

0

Више из рубрике

Трамп: САД остварују велике успјехе у Ирану, резултати ће ускоро бити видљиви

Свијет

Трамп: САД остварују велике успјехе у Ирану, резултати ће ускоро бити видљиви

3 ч

0
Бруталан одговор је стигао – Иран напао америчке базе

Свијет

Бруталан одговор је стигао – Иран напао америчке базе

4 ч

0
Припадници Научног, казненог и криминалистичког истражног корпуса Венецуеле извлаче тијело једне од двије кћерке Јолимар Торес, које је породица пронашла у рушевинама зграде срушене у двоструком земљотресу, у Ла Гуаири, у Венецуели, у сриједу, 15. јула 2026. године.

Свијет

Број погинулих у Венецуели порастао на 4.930

4 ч

0
Говор у ударном термину: Трамп оптужио Кину да се мијешала у изборе, реаговао Пекинг

Свијет

Говор у ударном термину: Трамп оптужио Кину да се мијешала у изборе, реаговао Пекинг

5 ч

0

  • Најновије

12

12

Ово је најужаснији стих пјесме која је згрозила Балкан: Србија тражи забрану, родитељи опрез!

12

01

Прање новца у акцији ”Смаглер”: Поповићи пријављени због куповине осам некретнина вриједних 481.000 КМ

11

58

Леброн Џејмс "блокирао" НБА лигу: Како је бизнис од 76 милијарди долара стао због једног човјека

11

57

Више од 200.000 људи умрло усљед екстремне врућине у протекле 4 године

11

54

Заплијењено више од 700 дронова у градовима домаћинима Мундијала

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима