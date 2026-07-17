Руси наставили жестоке ударе: Мете биле у овим градовима

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Руске оружане снаге су синоћ наставиле нападе на луке које се користе за снабдијевање Оружаних снага Украјине (ОСУ), саопштило је Министарство одбране у Москви.
"Као резултат напада прецизним оружјем лансираним из ваздуха и беспилотним летјелицама, објекти лучке инфраструктуре који се користе за истовар и складиштење војног терета и горива и мазива намијењених украјинским оружаним снагама, као и погони за производњу и монтажу беспилотних летјелица, оштећени су у лукама Одеса и Черноморск у Одеској области", наводи се у саопштењу.
Поред тога, у луци Черноморск је оштећен и ватрогасни чамац.
Русија је покренула интензивну кампању против украјинских лука почетком јула, са готово свакодневним нападима на бродове и лучку инфраструктуру у Одеси и Черноморску.
Како подвлаче у Москви, руске ракете и дронови су у стању да пробију све системе ПВО непријатеља и униште било који циљ, како у Кијеву тако и у остатку територије Украјине.
Министарство одбране Русије саопштило је такође да су руски артиљерци и оператори беспилотних летјелица извели ударе на положаје украјинске војске у Краматорском округу. Према наводима руског војног ресора, уништена су склоништа са људством у насељима Алексејево-Дружковка, Ижењка и у шумском појасу сјеверно од Николајпоља.
Како се додаје, у Краматорску је беспилотном летјелицом погођена ауто-дизалица, док је јужно од града артиљеријском ватром уништен један пикап украјинске војске, преноси РТ Балкан.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
3 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
5 ч0
Најновије
12
12
12
01
11
58
11
57
11
54
Тренутно на програму