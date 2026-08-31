Рупе и улегнути шахтови красе улице највећег града Српске

Аутор:Лана Остојић
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Ово је Бањалука. И у њој тренутно има понешто за свакога. За возаче – кружни токови, за љубитеље спорта – пaмп-трек, за љубитеље природе – рива на Врбасу, за оне који воле монументално – стиже 15 метара висок Кнез Лазар.
А за оне који воле адреналин… ту су рупе на путевима.
"Катастрофа",
"Ужасна је ситуација, нема ниједан шахт да је на нивоу површине цесте",
"Хаос. Најлошији смо што се тиче Бањалуке и града"
"Катастрофална, искрено. Значи, своје ауто једва возим", кажу грађани.
Ипак, није баш лако уживати у новом садржају, ако до њега стижете слаломом између рупа. У питању су неке од најфреквентнијих улица у граду. Лош пут постао је свакодневица, па ће Бањалучани до нових садржаја стизати уз мало више опреза.
Бањалука има своје знаменитости. Ових дана добија и нове. А имамо и рупе које су већ толико добро познате да би им грађани могли дати име и уцртати их на мапу града.
У насељу Ада грађани траже пјешачки прелаз. На овој дионици већ су се догађале незгоде. Аутомобил је управо на том мјесту ударио старију жену, а потом и трудницу. Кажу, коме год да се обрате, надлежност се пребацује на друге.
"Хоризонтална и вертикална сигнализација се уопште не види. Морамо тамо у шуми да је тражимо, микроскопом. Нама овдје треба семафор и адекватно аутобуско стајалиште. Зар ово није срамота – да 30 дјеце овдје сваки дан чека и по киши и по снијегу. А милиони се дају за кипове, а ви не можете дјеци једно аутобуско стајалиште направити", рекла је Ружица Кресојевић
"Овдје треба сигуран пјешачки прелаз, да би сви пјешаци могли сигурно да пређу, а првенствено стављам акценат на нашу дјецу. Сутра је први септембар, ево видите, молим вас, снимите.. пјешачки прелаз је невидљив. Да ли то има смисла? Први дан школе, наша дјеца Прелазе сваки дан под стресом овај пјешачки прелаз", рекла је Бојана Смиљанић
Бањалука има велике планове, али и старе проблеме. У њој, чини се, још има доста тога што чека свој ред. Рупе на већини најфреквентнијих саобраћајница сачекаће ред док што се ријеше кружни токови, риве и споменици. До тада возачима остаје да их заобилазе и наоружају се стрпљењем због већ добро познатих Бањалучких гужви у саобраћају.
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