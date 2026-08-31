Рус извршио троструко убиство у Црној Гори, у току велика потрага

Аутор:АТВ редакција
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Црногорска полиција трага за руским држављанином Михаилом Шабунином (30) због сумње да је починио троструко убиство на стрелишту "Чешка збројевка" у Даниловграду, Црна Гора.
Страдали су П.Г (24) из Подгорице, М.Р (67) из Даниловграда и Н.К (20) из Подгорице, а јаке полицијске снаге су ангажоване на проналаску извршиоца, пише Побједа.ме.
Према незваничним сазнањима Побједе, страдали су Петар Глобаревић, Момир Радоњић и Немања Капор.
Из Управе полиције позвали су грађане на опрез.
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"Полиција сумња да је извршено троструко убиство од стране за сада непознатог лица на чијој идентификацији се интензивно ради. Извршилац је употребом ватреног оружја живота лишио П.Г (24) из Подгорице, М.Р (67) из Даниловграда и Н.К (20) из Подгорице. Узимајући у обзир да се извршилац наоружан удаљио са лица мјеста, те да представља опасност, позивамо грађане да остану у својим кућама док полиција извршиоца за којим трага не стави под контролу, те да буду опрезни у комуникацији са непознатим лицима и да свако сумњиво понашање пријаве најближој полицијској станици", наводе из УП.
“Полиција интензивно ради на проналаску и лишењу слободе наведеног лица. Позивамо грађане да, уколико посједују податке о осумњиченом лицу или примијете наведено лице, податке о смјештају и кретању овог лица пријаве Управи полиције на бесплатни полицијски број 122, путем апликације Полиција ЦГ (Виртуелна полицијска станица) или на било који други начин", поручили су из полиције преноси ЦДМ.ме.
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Додају да ће након прикупљених информација, полиција објавити и фотографију и дати опис лица.
"На проналаску извршиоца ангажоване су јаке полицијске снаге – Специјална јединица полиције и Посебне јединице полиције. Успостављена је блокада ужег и ширег подручја у више градова. Предузимају се све потребне мјере и радње у координацији са надлежним тужилаштвом ради идентификовања и проналаска извршиоца и расвјетљавања догађаја", наводе из УП.
Подсјећамо, дежурну службу Одјељења безбједности Даниловград данас је око 17 часова обавијестио М.Ј, власник стрелишта „Чешка збројевка“ у Даниловграду, да је затекао тијела три мушка лица.
Према незваничним сазнањима Побједе, убијена су три радника овог стрелишта.
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Случај је у надлежности Вишег државног тужилаштва у Подгорици, а на лицу мјеста је тужитељка Слађана Волков.
Полицијски службеници, у сарадњи и по налогу државног тужиоца у Вишем државном тужилаштву у Подгорици, предузимају увиђајне и извиђајне мјере и радње, у циљу утврђивања околности под којима је дошло до употребе ватреног оружја и смртног страдања ова три лица.
Из Управе полиције наводе да ће, након криминалистичке обраде лица мјеста, утврђивања идентитета лица и мјера првог захвата, јавност благовремено бити обавијештена.
Полиција зауставља и контролише свако возило из правца Даниловграда ка Подгорици.
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