Једнократне помоћи за студенте и ученике, трудницама сигурност и заштита

Аутор:Кристина Секерез
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Основцима 100, средњошколцима и студентима по 150 КМ једнократне помоћи, то је приједлог премијера Српске. За то ће, каже Саво Минић, бити издвојена значајна средства. Република Српска то може. Резултат је то, између осталог, појачаних привредних активности.
„У разговору са родитељима, са нашим породицама које сваки дан срећем на терену, била је једна и захвалност и похвала за одлуку која се односила за набавку уџбеника, али на терену смо чули да има и потребе за трошковима који се односе на набавку, ево да не конкретизујем сада до детаља, али темпере, кајданке и којекаква чуда и сматрамо да би на тај начин помогли нашим породицама“, рекао је Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске.
Труднице ће добити сигурност и заштиту. Мијењаће се и закони и то да би женама запосленим на одређено вријеме, а које у том периоду остану трудне, била омогућена иста права као онима које су запослене на неодређено.
„А то значи да им се продужава радни однос свакако за вријеме трајања трудничког и породиљског одсуства и да се преводе у стално радно запослење. На тај начин, дакле, отварамо простор за заштиту и породице и жена, али исто тако дајемо подршку свим нашим институцијама. Наравно да ћемо имати широку расправу у оквиру генерално сектора, дакле да видимо послодаваца и у јавном сектору и у приватном сектору на ту тему", рекла је Жељка Цвијановић, потпредсједник СНСД-а.
За оне који то не буду поштовали стићи ће оштре мјере. Чини се да је по том питању постигнуто јединство између власти и опозиције. Са сличним приједлогом у исту сврху су изашли и ПДП-ови народни трибуни.
„Потребно је мање од милион КМ како би једном за сва времена било ријешено питање трудница запослених на одређено вријеме и када би се донио закон, односно допуне Закона о раду које подразумијевају да ће се аутоматски уговори на одређено вријеме за труднице продужити све док не истекне трудничко, односно породиљско одсуство“, каже Бојан Кресојевић, посланик ПДП-а у НСРС.
Раније су донесенe различите мјере усмјерене на заштиту породице. Оне су се односиле на подршку вишечланим породицама, породиљама, мајчинству и новорођенчади.
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