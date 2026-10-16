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Ко је био др Мирослав Зотовић?

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16.10.2026 17:29

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Мирослав Зотовић био је српски хирург. Један је од утемељивача физикалне медицине и рехабилитације на простору Југославије након Другог свјетског рата.
Фото: Wikipedia

Др Мирослав Зотовић био је познати српски љекар, хирург и војни санитетски официр који је дао значајан допринос развоју медицине и рехабилитације.

Мирослав Зотовић рођен је 9. јануара 1900. године у Београду, а преминуо је 17. јануара 1969. године. Медицинско образовање стекао је у Прагу и Београду, након чега се усавршавао у области хирургије.

Током своје каријере радио је као хирург и санитетски официр, а посебно се истакао радом на лијечењу и рехабилитацији особа с физичким повредама и инвалидитетом. Његов професионални ангажман оставио је траг у развоју здравствене заштите и рехабилитационе медицине.

Због његових заслуга, бањалучки завод за физикалну медицину и рехабилитацију добио је 29. децембра 1970. године име „Др Мирослав Зотовић“.

Данас ова здравствена установа представља значајан центар за физикалну медицину, рехабилитацију и ортопедску хирургију, а име Мирослава Зотовића чува успомену на његов допринос медицини и бризи о пацијентима.

Подсјетимо, Институт за физикалну медицину, рехабилитацију и ортопедску хирургију „Др Мирослав Зотовић“ у Бањалуци убудуће се носити име по преминулом доктору Горану Талићу.

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Тагови :

Др Мирослав Зотовић

Завод Мирослав Зотовић

Горан Талић

Бањалука

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