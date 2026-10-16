Ко је био др Мирослав Зотовић?

Аутор:АТВ редакција
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Др Мирослав Зотовић био је познати српски љекар, хирург и војни санитетски официр који је дао значајан допринос развоју медицине и рехабилитације.
Мирослав Зотовић рођен је 9. јануара 1900. године у Београду, а преминуо је 17. јануара 1969. године. Медицинско образовање стекао је у Прагу и Београду, након чега се усавршавао у области хирургије.
Током своје каријере радио је као хирург и санитетски официр, а посебно се истакао радом на лијечењу и рехабилитацији особа с физичким повредама и инвалидитетом. Његов професионални ангажман оставио је траг у развоју здравствене заштите и рехабилитационе медицине.
Због његових заслуга, бањалучки завод за физикалну медицину и рехабилитацију добио је 29. децембра 1970. године име „Др Мирослав Зотовић“.
Данас ова здравствена установа представља значајан центар за физикалну медицину, рехабилитацију и ортопедску хирургију, а име Мирослава Зотовића чува успомену на његов допринос медицини и бризи о пацијентима.
Подсјетимо, Институт за физикалну медицину, рехабилитацију и ортопедску хирургију „Др Мирослав Зотовић“ у Бањалуци убудуће се носити име по преминулом доктору Горану Талићу.
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