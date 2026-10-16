Народ прича: Теслићки каубој

Извор:
АТВ
Биљана је ове суботе на домаћем терену, у Теслићу, и открива вам занимљиву причу о Дражену Момчиловићу, којег зову и теслићки каубој.
Путујемо и откривамо приче и људе из цијеле Српске, од Новог Града до Требиња, које ће вам загријати срце. Показаћемо вам како живи наш народ, обичан човјек, како изгледа његова свакодневица и шта његово срце прича о прошлости и дједовини.
Емисију уређује и води Биљана Стокић.
'Народ прича са Биљаном Стокић' суботом у 18 часова.
Најновије
Најчитаније
21
52
21
48
21
45
21
40
21
34
Тренутно на програму