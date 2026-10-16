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Народ прича: Теслићки каубој

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Извор:

АТВ

16.10.2026 18:00
нови визуал народ прича
Фото: АТВ

Биљана је ове суботе на домаћем терену, у Теслићу, и открива вам занимљиву причу о Дражену Момчиловићу, којег зову и теслићки каубој.

Путујемо и откривамо приче и људе из цијеле Српске, од Новог Града до Требиња, које ће вам загријати срце. Показаћемо вам како живи наш народ, обичан човјек, како изгледа његова свакодневица и шта његово срце прича о прошлости и дједовини.

Емисију уређује и води Биљана Стокић.

'Народ прича са Биљаном Стокић' суботом у 18 часова.

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Тагови :

АТВ

Народ прича

Биљана Стокић

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