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Италијански ученици траже боље услове у школама

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16.10.2026 18:32

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Демонстрант трчи поред запаљеног аутомобила током протестног марша против недовољног финансирања школа у Паризу, у уторак, 13. октобра 2026. године.
Фото: Tanjug/AP Photo/Thibault Camus

Више десетина хиљада италијанских ученика учествовало је у демонстрацијама са захтјевом за бољим условима у школама.

Скупови широм земље били су мирни у великој већини градова, али су у Торину постали насилни.

"Неколико десетина демонстраната бацало је камење, стаклене флаше и бакље на припаднике снага безбједности", рекли су очевици.

Полиција је одговорила употребом водених топова и сузавцем.

Према изјавама свједока, неколико стотина демонстраната носило је маске, преноси агенција ДПА.

Демонстрације су одржане и у Риму и Милану, преноси Срна.

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Учесници протеста узвикивали су пароле и носили транспаренте са порукама подршке ученицима у Француској.

Као и у Француској, италијански демонстранти захтијевају више наставника, бољу опрему у школама и побољшане услова за учење.

Протести су били усмјерени и против приједлога новог закона о образовању, према којем ће од сљедеће школске године у учионицама бити ограничен број странаца са лошим знањем италијанског језика.

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Тагови :

демонстрације

Италија

Школа

Француска

Протести

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