Италијански ученици траже боље услове у школама

Аутор:АТВ редакција
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Више десетина хиљада италијанских ученика учествовало је у демонстрацијама са захтјевом за бољим условима у школама.
Скупови широм земље били су мирни у великој већини градова, али су у Торину постали насилни.
"Неколико десетина демонстраната бацало је камење, стаклене флаше и бакље на припаднике снага безбједности", рекли су очевици.
Полиција је одговорила употребом водених топова и сузавцем.
Према изјавама свједока, неколико стотина демонстраната носило је маске, преноси агенција ДПА.
Демонстрације су одржане и у Риму и Милану, преноси Срна.
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Учесници протеста узвикивали су пароле и носили транспаренте са порукама подршке ученицима у Француској.
Као и у Француској, италијански демонстранти захтијевају више наставника, бољу опрему у школама и побољшане услова за учење.
Протести су били усмјерени и против приједлога новог закона о образовању, према којем ће од сљедеће школске године у учионицама бити ограничен број странаца са лошим знањем италијанског језика.
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