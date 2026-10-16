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Зеленски тражи од ЕУ још 70 милијарди за наставак рата са Русијом

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16.10.2026 15:55

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Украјински предсједник Володимир Зеленски стиже на самит Б9 у Букурешту, одржан у предсједничкој палати Котрочени у Букурешту, Румунија, у сриједу, 13. маја 2026. године.
Фото: Таnjug/AP Photo/Vadim Ghirda

Украјински предсједник Владимир Зеленски захтјевао је од лидера ЕУ додатних 70 милијарди евра за финансирање одбране Украјине, производње оружја и јачање укупне отпорности земље у наредној години.

"Рат ће сљедеће године коштати 155 милијарди евра. Потребно нам је још најмање 70 милијарди евра од вас - за одбрану, оружје и одржање спремности", рекао је Зеленски у обраћању учесницима састанка Европског савјета.

Према његовим ријечима, у захтјеву је реалан износ.

"Позивам вас да пронађете начин да нам пружите ову подршку", додао је украјински предсједник, преноси Срна.

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Тагови :

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рат

Владимир Зеленски

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Европска унија

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