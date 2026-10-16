Захарова: Макронов приоритет - пушке и гранате умјесто школских клупа

Аутор:АТВ редакција
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Портпарол руског Министарства спољних послова Марија Захарова осудила је полицијско насиље на протестима средњошколаца у Француској, и навела да приоритети Владе предсједника Емануела Макрона нису квалитетно школство него наоружање.
"Пушке и гранате умјесто школских клупа и уџбеника - то су данас приоритети француског политичког руководства", рекла је Захарова.
Она је указала на полицијску бруталност као хроничан проблем у Француској, што су у више наврата потврдиле различите организације за људска права, преноси Срна.
Међу недавним случајевима полицијског насиља на актуелним протестима широм Француске били су младић којем је полицијска шок-бомба откинула шаку, као и многи случајеви повреда главе, унутрашњих органа и ломова усљед насилних поступака специјалних јединица.
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