Logo

Захарова: Макронов приоритет - пушке и гранате умјесто школских клупа

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
16.10.2026 15:21

Коментари:

0
Захарова: Макронов приоритет - пушке и гранате умјесто школских клупа
Фото: Танјуг/АП

Портпарол руског Министарства спољних послова Марија Захарова осудила је полицијско насиље на протестима средњошколаца у Француској, и навела да приоритети Владе предсједника Емануела Макрона нису квалитетно школство него наоружање.

"Пушке и гранате умјесто школских клупа и уџбеника - то су данас приоритети француског политичког руководства", рекла је Захарова.

Она је указала на полицијску бруталност као хроничан проблем у Француској, што су у више наврата потврдиле различите организације за људска права, преноси Срна.

Међу недавним случајевима полицијског насиља на актуелним протестима широм Француске били су младић којем је полицијска шок-бомба откинула шаку, као и многи случајеви повреда главе, унутрашњих органа и ломова усљед насилних поступака специјалних јединица.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Марија Захарова

Русија

Француска

Емануел Макрон

Коментари (0)

Прочитајте више

Захарова: Нове санкције Русији показују слабост Брисела

Свијет

Захарова: Нове санкције Русији показују слабост Брисела

5 ч

0
Захарова: Грађанима Црне Горе биће потребна виза за улазак у Русију

Свијет

Захарова: Грађанима Црне Горе биће потребна виза за улазак у Русију

2 д

3
Марија Захарова

Свијет

Захарова: Кијев намјерно дестабилизује свјетска енергетска и прехрамбена тржишта

2 д

0
Избори, гласање, скенер

Свијет

"Покушаји спољних снага да изврше утицај на изборни процес у БиХ показали се узалудним"

1 седм

5

Више из рубрике

У мртвачници заборавили на покојника? Држали 14 година у хладњачи

Свијет

У мртвачници заборавили на покојника? Држали 14 година у хладњачи

3 ч

0
Људи уживају у златном сату и дуги док шетају Црвеним тргом у Москви, у четвртак, 23. јула 2026. године, у позадини са Храмом Светог Василија Блаженог, у средини, и Спаском кулом, десно.

Свијет

Русија заплијенила средства европских компанија

3 ч

0
turističke destinacije za ljeto 2026

Свијет

Велика Британија уводи забрану за три врсте порнографије

5 ч

0
Захарова: Нове санкције Русији показују слабост Брисела

Свијет

Захарова: Нове санкције Русији показују слабост Брисела

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

50

Кенија потврдила трећи случај еболе

17

47

Путин: ЛНР у потпуности под контролом руских снага

17

29

Ко је био др Мирослав Зотовић?

17

29

Након 20 година поново ради стоматолошка амбуланта

17

25

Новак Ђоковић се послије 15 година враћа у град Роџера Федерера!

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима