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Стиже сунчанији дан, али јутро доноси мраз и маглу

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16.10.2026 15:52

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Стиже сунчанији дан, али јутро доноси мраз и маглу
Фото: accuweather.com

У Републици Српској и ФБиХ сутра ће, након ведрог и хладног јутра, бити претежно сунчано вријеме.

Ујутру ће на југозападу и у вишим предјелима бити слабог мраза, а око ријека и по котлинама пролазне магле, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Током дана ће на истоку доћи до наоблачења, мјестимично је могућа врло слаба киша, док ће увече у већини крајева бити претежно облачно, али без падавина.

Дуваће слаб, промјенљив или вјетар сјеверних смјерова, а у Херцеговини током јутра умјерена до појачана бура.

Минимална температура ваздуха биће од минус један до пет, на југу до осам степени, у вишим предјелима од минус три, а максимална од 15 на истоку до 22 на сјеверу и западу, у вишим предјелима од 12 степени Целзијусових.

Према подацима Федералног хидрометеоролошког завода, у Српској и ФБиХ данас преовладава претежно облачно вријеме.

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РХМЗ

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