Стиже сунчанији дан, али јутро доноси мраз и маглу

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
У Републици Српској и ФБиХ сутра ће, након ведрог и хладног јутра, бити претежно сунчано вријеме.
Ујутру ће на југозападу и у вишим предјелима бити слабог мраза, а око ријека и по котлинама пролазне магле, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Током дана ће на истоку доћи до наоблачења, мјестимично је могућа врло слаба киша, док ће увече у већини крајева бити претежно облачно, али без падавина.
Дуваће слаб, промјенљив или вјетар сјеверних смјерова, а у Херцеговини током јутра умјерена до појачана бура.
Минимална температура ваздуха биће од минус један до пет, на југу до осам степени, у вишим предјелима од минус три, а максимална од 15 на истоку до 22 на сјеверу и западу, у вишим предјелима од 12 степени Целзијусових.
Према подацима Федералног хидрометеоролошког завода, у Српској и ФБиХ данас преовладава претежно облачно вријеме.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
1 ч0
Друштво
2 ч0
Друштво
3 ч0
Друштво
8 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму