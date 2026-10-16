Отворен нови Тропик маркет: Проширен концепт свјежих одјељења и нови садржаји

Извор:
ПР
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Тропик малопродаја отворила је нови маркет у Ист Сарајево Сити парку, доносећи купцима проширени концепт, богату понуду хране припремљене током дана, пажљиво одабран асортиман и додатне садржаје прилагођене различитим потребама купаца.
Нови маркет замишљен је као мјесто за комплетну породичну куповину, али и за све оне тренутке када треба пронаћи идеју за ручак, понијети већ припремљен оброк, направити паузу уз кафу или једноставно пробати нешто ново.
Посебна пажња посвећена је одјељењима хране и понуди која настаје управо у маркету, уз квалитетне намирнице за оне који оброке радије припремају код куће. Купце очекује више стотина свакодневно припремљених опција за оброк, од готових јела, салата, супа и чорби, преко пекарских и посластичарских производа, до пице и сушија. Понуда готових јела додатно је проширена и доступна у практичним самоуслужним витринама, а међу новитетима су и јела испод сача. У пекари се свакодневно припрема и хљеб из Тропикове производње, уз широк избор других пекарских производа.
За купце који воле да сами припреме оброк, ту су месница, рибарница те богат избор воћа и поврћа. На једном мјесту тако се могу пронаћи и квалитетне намирнице за кување и практичне опције за дане када се нема времена за припрему оброка. Уз свакодневни асортиман, Тропик купцима доноси и производе због којих вриједи застати пред полицом и пробати нешто ново. Зато дио понуде чине пажљиво одабрани производи који се ексклузивно налазе на полицама маркета: од аутентичних грчких и медитеранских укуса, преко премијум маслинових уља и намаза, све ширег избора производа из сегмента освјештене исхране, до селекције квалитетних винских етикета.
Дио концепта је и рефреш кафе и џус бар, са кафом и свјеже цијеђеним соковима, као и простор за конзумацију у којем купци могу направити паузу и уживати у оброку који су одабрали у маркету. На тај начин, уз класичну куповину, нови Тропик пружа простор и за доручак, ручак, кафу или кратки предах током дана.
„Жељели смо да нови Тропик маркет у Ист Сарајево Сити парку покаже ширину нашег концепта и купцима пружи различите могућности на једном мјесту. Много пажње посветили смо понуди хране: од квалитетних намирница за припрему код куће до више стотина опција које свакодневно припремамо за оне дане када купци желе добар оброк, али немају времена за кување. Уз то, у овом маркету доносимо пажљиво биран асортиман и додатне садржаје који куповину чине практичнијом и занимљивијом. Вјерујемо да управо спој квалитета, избора, практичности и добре услуге најбоље описује оно што желимо да понудимо на овој локацији“, изјавила је Александра Марковић, ПР Тропик малопродаје.
Иза новог маркета стоји тим од више од 100 запослених који ће свакодневно бринути о припреми производа, квалитету понуде и услузи на свим одјељењима. Бројан тим посебно је важан за објекат у којем се велики дио хране припрема током дана и у којем квалитет услуге има једнако важно мјесто као и ширина асортимана.
Први дан рада прати и посебан програм за купце. Током дана организоване су промоције и дегустације производа припремљених у маркету, као и дијела ексклузивног асортимана, док је свака стота куповина гратис. За прве седмице рада маркета за купце је припремљена и посебна акцијска понуда.
Нови Тропик у Ист Сарајево Сити парку тако обједињује свакодневну породичну куповину, велики избор припремљених оброка, квалитетне намирнице, пажљиво биране производе и садржаје који купцима дају више могућности током цијелог дана. Купци нови маркет могу посјетити од понедјељка до суботе од 7 до 21 час, а недјељом од 9 до 21 час.
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