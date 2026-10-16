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Онколошки пацијент хеликоптером превезен из Бањалуке у Фочу

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16.10.2026 14:21

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МУП-а Републике Српске транспортovali 42-годишњег мушкарца, који је из УКЦ-а у Бањалуци упућен на хитно лијечење у ВМА у Београду ради извођења тромбектомије.
Фото: МУП Републике Српске

Припадници Управе за ваздухопловство Министарства унутрашњих послова Републике Српске извршили су данас ваздушни медицински транспорт онколошког пацијента из Бањалуке у Фочу.

Пацијенткиња је након оперативног захвата из Универзитетског клиничког центра Републике Српске превезена на даље лијечење у Универзитетску болницу у Фочи, речено је Срни у МУП-у.

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Тагови :

МУП Републике Српске

Медицински транспорт

Бањалука

Фоча

УКЦ Републике Српске

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