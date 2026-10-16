Стиже промјена времена: Ево гдје ће данас падати киша

Аутор:АТВ редакција
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У Републици Српској и ФБиХ данас се очекује сунчано вријеме, уз умјерену облачност израженију на истоку, а мјестимично је могућа слаба киша.
Дуваће слаб вјетар, током дана умјерен до појачан сјеверни, а у Херцеговини јака бура, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Дневна температура ваздуха од 13 на истоку до 19 на сјеверу и западу, на југу до 23, а у вишим предјелима од девет степени Целзијусових.
Према подацима Федералног хидрометеоролошког завода, јутрос преовладава умјерено до претежно облачно вријеме.
Температура ваздуха у 8.00 часова: Соколац један, Хан Пијесак три, Чемерно, Шипово и Тузла четири, Фоча, Мркоњић Град, Рудо и Сарајево пет, Бијељина, Добој, Вишеград, Калиновик, Кнежево, Рибник, Сребреница, Бихаћ, Зеница и Сански Мост шест, Приједор, Зворник, Гацко, Нови Град и Србац седам, Бањалука, Мраковица и Ливно осам, Билећа девет, Требиње 11 и Мостар 17 степени Целзијусових.
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