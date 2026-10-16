Маск показао аутомобил који лети и вози наопачке

Аутор:АТВ редакција
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Америчка компанија Тесла представила је нову генерацију електричног спортског аутомобила Родстер, готово девет година након што је први пут најавила тај модел.
Из компаније тврде да возило, опремљено ракетним потисницима развијеним у сарадњи са компанијом Спејс икс, може да убрза од нула до скоро 100 на сат за мање од једне секунде.
Извршни директор Тесле Илон Маск најавио је да би производња новог Родстера требало да почне 2028. године.
"Вечерас ћете видјети неке невјероватне ствари... Видјећете резултате онога што се дешава када имате сарадњу са најбољом аутомобилском компанијом на свијету и најбољом ракетном компанијом на свијету", рекао је Маск током представљања новог модела у четвртак увече на тестној локацији компаније Спејс икс у Мекгрегору, у Тексасу.
Током презентације приказан је бијели спортски аутомобил са два сједишта који се великом брзином кретао уз закривљену рампу, задржао се на њеној доњој страни, а затим одвојио од ње, окренуо у ваздуху и полако лебдио прије него што је слетио на тло.
Према приказаном мјерењу компаније, возило може да убрза од нула до око 97 километара на час, за мање од једне секунде.
Real life, baby https://t.co/3QEqn18wig— Tesla (@Tesla) October 16, 2026
Тесла није објавила цијену новог модела нити комплетне техничке спецификације свих најављених верзија.
Нови Родстер развијен је са циљем смањења масе и укључује систем управљања без механичке везе између волана и точкова, управљач у облику слова "ј", као и технологије компаније Спејс икс.
Међу њима су ракетни потисници, композитни елементи и снажни вентилатори који стварају потисак ка подлози и омогућавају извођење неуобичајених маневара.
Према раније објављеним најавама Тесле, потисници би требало да побољшају убрзање и кочење, док би напредни системи аеродинамике требало да повећају стабилност и приањање возила.
Маск је навео да нови Родстер неће имати Теслин систем аутономне вожње ФСД и да ће то бити посљедњи аутомобил ове компаније пројектован да њиме у потпуности управља човјек.
Тесла је поново отворила резервације за нови Родстер претходних недјеља, уз депозит од 50.000 долара за купце у САД, Канади и Кини.
Компанија је почела да прима депозите за обновљени модел још 2017. године, али је у међувремену више пута помјерала најављене рокове испоруке.
Маск је концепт нове генерације Родстера први пут представио у новембру 2017. године, а наредне године најавио је могућност уградње пакета Спејс икс са више мањих ракетних потисника распоређених око возила.
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