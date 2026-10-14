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Лажни Гугл хром преузет више од 100.000 пута

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14.10.2026 19:21

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Лажни Гугл хром преузет више од 100.000 пута
Фото: AI generated

Лажна апликација која се представљала као Гугл хром успела је да прикупи више од 100.000 преузимања на званичној Гугл плеј продавници.

Гугл често истиче колико је безбједност Андроид екосистема важна, а недавно је пооштрио и правила за инсталирање апликација изван Плеј продавнице. Ипак, овај случај показује да ни званична продавница није имуна на преваре.

Према објави на Редиту, лажна апликација била је доступна под именом Гугл хром, док је као њен аутор наведен програмер "Hizbartech". Апликација се чак појављивала изнад оригиналног Хром прегледача у резултатима претраге, захваљујући плаћеном оглашавању.

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Посебно је занимљиво то што апликација првобитно уопште није била представљена као прегледач. На Плеј продавници појавила се 22. августа под називом "Ball Bounce", да би 30. септембра промијенила име и иконицу и почела да се представља као Гугл хром.

Према коментарима корисника на Редиту, није била ни игра ни интернет прегледач, већ једноставна чет апликација са унапред припремљеним одговорима. Упркос томе, успела је да привуче више од 100.000 преузимања пре него што је уклоњена из продавнице.

Случај је посебно ироничан јер је Гугл 18. августа најавио нови, напредни поступак за инсталирање апликација изван званичне продавнице. Ипак, свега неколико дана касније, потенцијално обмањујућа апликација појавила се на самом Гугл плеј стору.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Гугл хром

вирус

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