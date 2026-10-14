Стиже "Рука правде": Филм о атентату на Анту Павелића

Аутор:АТВ редакција
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Дуго ишчекивани филм "Рука правде", редитеља Немање Ћеранића, у продукцији ТС Медиа и Трактор продакшн, коначно стиже пред публику! Београдска премијера заказана је за 17. новембар у Плавој дворани Сава центра.
Пред нама је од данас доступан и први званични трејлер који публици открива атмосферу и причу о човјеку који се, суочен са великим историјским догађајима и личним осећајем за правду, одлучује на потез који ће заувек промијенити његов живот.
Филм "Рука правде" је снажна комбинација историјског трилера и динамичне шпијунске приче о припаднику Југословенске војске у отаџбини Благоју Јововићу (Александар Гавранић), који по завршетку Другог свјетског рата живот наставља у Аргентини, гдје са својим пријатељем Јаковом (Златан Видовић) држи фабрику плуте. У тренутку када су закључили посао који ће им промијенити животе, и када Благоја очекује вјенчање са Аргентинком Гладом (Тамара Ристоска), он случајно у градској гужви примијети човјека са тетоважом усташког симбола.
Тај призор Благоју отвара старе ране. Свјестан да озлоглашени усташки поглавник Анте Павелић живи у Буенос Ајресу и дубоко разочаран што никада неће бити приведен правди, јер је под заштитом државе, Благоје започиње припреме за атентат на Павелића.
Највећи дио филма сниман је на аутентичним локацијама у Аргентини и Србији, чиме је продукција настојала да што вјерније дочара дух времена и комплексност историјских догађаја.
Глумачку подјелу чине Александар Гавранић, Златан Видовић, Тамара Ристоска, Игор Боројевић, Самуел Финци, Младен Нелевић, Лукас Фераро, Миодраг Крчмарик, Слађана Зрнић, Јован Савић, Љубиша Савановић и многи други.
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Режију потписује Немања Ћеранић, док је коредитељ Небојша Пајкић, а сценаристи су Мирко Стојковић, Страхиња Маџаревић и Небојша Пајкић. Филм је настао у продукцији Трацктор Продуцтион и ТС Медиа, уз подршку Филмског центра Србије.
Након београдске премијере, филм "Рука правде" ће се од 19. новембра наћи у биоскопима широм земље, а дистрибуција филма је повјерена "Арт Висти".
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