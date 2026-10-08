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Ко је нова добитница Нобелове награде за књижевност?

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08.10.2026 13:33

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Стални секретар Шведске академије Ингрид Карлберг саопштава име канадске књижевнице Ен Карсон као добитнице Нобелове награде за књижевност за 2026. годину, у Стокхолму (Шведска), у четвртак, 8. октобра 2026.
Фото: Таnjug/Christine Olsson/TT News Agency via AP

Ен Карсон (Anne Carson) је канадска пјесникиња, есејисткиња, преводитељка и професор класичних студија. Рођена је 21. јуна 1950. године у Торонту, у Канади. Од ране младости показивала је интересовање за књижевност и античку грчку културу.

Студирала је класичне студије на Универзитету у Торонту, гдје је стекла и докторску титулу. Током своје академске каријере предавала је на више познатих универзитета. Посебно се бавила античком грчком књижевношћу, поезијом, митологијом и филозофијом.

Њено стваралаштво је необично јер спаја поезију, прозу, преводе и научно истраживање. У својим дјелима често повезује теме из античке Грчке са савременим животом, љубављу, губитком и људским односима.

Међу њеним најпознатијим дјелима су Autobiography of Red, Eros the Bittersweet, The Beauty of the Husband и Norma Jeane Baker of Troy. За свој књижевни рад добила је бројне значајне награде и признања и сматра се једном од најзначајнијих савремених песникиња на енглеском језику.

Књига Ен Карсон
Књига Ен Карсон
Таnjug/Soeren Stache/dpa via AP

Ана Карсон је 2026. године добила и Нобелову награду за књижевност. Шведска академија је препознала њен смјели и иновативни књижевни рад и начин на који кроз дијалог са класичном традицијом ствара нове облике савремене књижевности. Ово признање представља круну њене дугогодишње каријере и потврду њеног значаја у савременој свјетској књижевности.

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Тагови :

Ен Карсон

Нобелова награда

Нобелова награда за књижевност

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Стални секретар Шведске академије Ингрид Карлберг саопштава име канадске књижевнице Ен Карсон као добитнице Нобелове награде за књижевност за 2026. годину, у Стокхолму (Шведска), у четвртак, 8. октобра 2026.

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