Ко је нова добитница Нобелове награде за књижевност?

Аутор:АТВ редакција
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Ен Карсон (Anne Carson) је канадска пјесникиња, есејисткиња, преводитељка и професор класичних студија. Рођена је 21. јуна 1950. године у Торонту, у Канади. Од ране младости показивала је интересовање за књижевност и античку грчку културу.
Студирала је класичне студије на Универзитету у Торонту, гдје је стекла и докторску титулу. Током своје академске каријере предавала је на више познатих универзитета. Посебно се бавила античком грчком књижевношћу, поезијом, митологијом и филозофијом.
Њено стваралаштво је необично јер спаја поезију, прозу, преводе и научно истраживање. У својим дјелима често повезује теме из античке Грчке са савременим животом, љубављу, губитком и људским односима.
Међу њеним најпознатијим дјелима су Autobiography of Red, Eros the Bittersweet, The Beauty of the Husband и Norma Jeane Baker of Troy. За свој књижевни рад добила је бројне значајне награде и признања и сматра се једном од најзначајнијих савремених песникиња на енглеском језику.
Ана Карсон је 2026. године добила и Нобелову награду за књижевност. Шведска академија је препознала њен смјели и иновативни књижевни рад и начин на који кроз дијалог са класичном традицијом ствара нове облике савремене књижевности. Ово признање представља круну њене дугогодишње каријере и потврду њеног значаја у савременој свјетској књижевности.
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