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Ко ће освојити Нобелову награду за мир ове године? Ово је 10 фаворита

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06.10.2026 12:33

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Ко ће освојити Нобелову награду за мир ове године? Ово је 10 фаворита
Фото: Tanjug/AP/Matt Dunham

Почело је одбројавање до објављивања добитника овогодишње Нобелове награде за мир. Добитник престижног признање за 2026. годину биће званично објављен 9. октобра, у петак у Ослу (Норвешка).

Традиционална додела награда биће одржана 10. децембра.

За ову награду је пријављено укупно 287 кандидата (208 појединаца и 79 организација). Прошлогодишња добитница била је Марија Корина Мачадо венецуеланска опозиционарка и продемократска активисткиња. Она је своју награду касније поклонила Доналду Трампу, предсједнику САД, изазвавши скандал.

Награду додјељује Норвешки Нобелов комитет (петочлани одбор који бира норвешки парламент), а награду чини новчани износ од 12 милиона шведских круна (око 1,2 милиона долара).

Уочи објављивања лауреата за 2026. велика пажња је усмјерена ка најпознатијој и највећој светско платформи и берзи "Полyмаркет", гдје се примају опкладе и по томе води евиденција о фаворитима.

На првом мјесту са 13 одсто шансе за добијање награде ове године су Суданске хитне службе (13 одсто). У овој земљи већ годинама бесни грађански рат са хиљадама жртава. На другом мјесту је организација "Save the children" са 8 одсто, а на трећем мјесту је Микола кулеба, украјински активиста за дјечја права (7 одсто).

За њим слиједи међународни суд правде (6 одсто), Кимитет за заштиту новинара (5 одсто), Јулија Наваљна, удовица руског активисте Алексеја Наваљног (5 одсто), Организација УН за бригу о избјеглицама УНХЦР (4 одсто), Сара ал Сака, палестинска докторка (3 одсто), УНРВА, агенција УН за заштиту палестинских избеглица (3 одсто) и Репортери без граница (2 одсто).

(телеграф)

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Тагови :

Нобелова награда за мир

Награда

култура

номинација за Нобелову награду

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