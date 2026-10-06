Ко ће освојити Нобелову награду за мир ове године? Ово је 10 фаворита

Аутор:АТВ редакција
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Почело је одбројавање до објављивања добитника овогодишње Нобелове награде за мир. Добитник престижног признање за 2026. годину биће званично објављен 9. октобра, у петак у Ослу (Норвешка).
Традиционална додела награда биће одржана 10. децембра.
За ову награду је пријављено укупно 287 кандидата (208 појединаца и 79 организација). Прошлогодишња добитница била је Марија Корина Мачадо венецуеланска опозиционарка и продемократска активисткиња. Она је своју награду касније поклонила Доналду Трампу, предсједнику САД, изазвавши скандал.
Награду додјељује Норвешки Нобелов комитет (петочлани одбор који бира норвешки парламент), а награду чини новчани износ од 12 милиона шведских круна (око 1,2 милиона долара).
Уочи објављивања лауреата за 2026. велика пажња је усмјерена ка најпознатијој и највећој светско платформи и берзи "Полyмаркет", гдје се примају опкладе и по томе води евиденција о фаворитима.
What's your favourite Nobel Prize category?
Six prizes. Six days. Beginning next week.
Monday 5 October – medicine or physiology
Tuesday 6 October – physics
Wednesday 7 October – chemistry
Thursday 8 October – literature
Friday 9 October – peace
Monday 12 October – economic sciences
Find more details: https://t.co/RCKc2r3asL— The Nobel Prize (@NobelPrize) September 29, 2026
На првом мјесту са 13 одсто шансе за добијање награде ове године су Суданске хитне службе (13 одсто). У овој земљи већ годинама бесни грађански рат са хиљадама жртава. На другом мјесту је организација "Save the children" са 8 одсто, а на трећем мјесту је Микола кулеба, украјински активиста за дјечја права (7 одсто).
За њим слиједи међународни суд правде (6 одсто), Кимитет за заштиту новинара (5 одсто), Јулија Наваљна, удовица руског активисте Алексеја Наваљног (5 одсто), Организација УН за бригу о избјеглицама УНХЦР (4 одсто), Сара ал Сака, палестинска докторка (3 одсто), УНРВА, агенција УН за заштиту палестинских избеглица (3 одсто) и Репортери без граница (2 одсто).
(телеграф)
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