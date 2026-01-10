Logo
Нобелов комитет одговорио Мачадо: Не можеш предати награда Трампу

10.01.2026

21:35

Марија Корина Мачадо, добитница Нобелове награде за мир
Фото: Tanjug / AP / Heiko Junge

Марија Корина Мачадо не може своју Нобелову награду за мир да преда америчком предсједнику Доналду Трампу, изјавио је Норвешки комитет који додјељује признање.

Награда коју је Трамп очекивао за низ мировних иницијатива током 2025. године додијељена је у октобру венецуеланској политичарки за допринос "очувању пламена демократије" у Јужној Америци.

"Једном додјељена, Нобелова награда не може бити опозвана, подијељена или предата. Одлука је коначна и вјечна", каже се у саопштењу Норвешког Нобеловог комитета и Норвешког Нобеловог института.

Прије тога је је Мачадо у интервјуу за амерички "Фокс њуз" изјавила да би хтјела да поклони своју награду Трампу.

Мачадо би требало да се састане са Трампом у Вашингтону сљедеће седмице. Амерички предсједник је већ изјавио да би му била част да преузме Нобелову награду ако му буде понуђена.

"Свакако бих вољела да му се лично захвалим и у име свих Венецуеланаца. Зато желим да му је дам, да подијелим са њим, јер је историјски оно што је урадио", рекла је Мачадо.

Њена изјава долази послије војне операције САД 3. јануара, у којој је предсједник Венецуеле Николас Мадуро отет и испоручен америчком суду у Њујорку.

Трамп, међутим, није хтио да подржи долазак Мачадо на власт у Каракасу, јер она "нема подршку народа". Умјесто тога, објавио је да ће сарађивати са владом Мадурове замјенице Делси Родригез.

Доналд Трамп

Нобелова награда за мир

Марија Корина Мачадо

