Објављен снимак убиства Рене Гуд са камере агента који је пуцао у њу

10.01.2026

Фото: Tanjug / AP

Рене Никол Гуд, Американка и мајка троје дјеце, убијена је 7. јануара у Минеаполису од стране агента Имиграционе службе када је одбила да се повинује његовом наређењу да изађе из аутомобила.

Америчка имиграциона служба (ИЦЕ) објавила је снимак са телефона агента који је идентификован као Џонатан Рос на којем се види разговор са Рене Никол Гуд и њеном супругом.

На снимку се виде кључних 47 секунди комуникације агента са Рене и њеном супругом, укључујући и пуцње.

Више америчких медија објавило је снимак. Убиство мајке троје дјеце изазвало је велике протесте широм САД.

Рене Голд се најприје обраћа агенту ријечима "Све је у реду, нисам љута на тебе".

Агент потом одлази иза аутомобила да сними таблице и у том тренутку му се Ребека Гуд коју медији идентификују као супругу Рене Гуд обраћа говорећи да су оне америчке грађанке и да ће иста таблица на колима бити и сутра, јер оне не мијењају таблицу свако јутро, алудирајући на приче да то имиграциона служба ради са неким својим возилима.

Потом му Ребека поручује да оде на ручак и говори Рене да крене (колима).

Агент у том тренутку гласно наређује Рене Гуд да изађе из возила што она не чини.

На снимку се види да Рене најприје иде уназад аутомобилом, а затим прави маневар гдје није сасвим јасно да ли возилом долази у контакт са агентом који у том тренутку испаљује три метка.

Пуцњава се не види на камери, јер је полицајац подигао телефон у том тренутку, али се чује пригушен звук пуцња. У сљедећем моменту камера снима возило како неконтролисано удара у паркиране аутомобиле, преноси РТС.

У америчким медијима води се широка дебата да ли је агент употребио прекомјерну силу и доводе се у питање тврдње званичника да му је живот био угрожен.

Представници власти као аргумент за реакцију агента наводе да је прије неколико мјесеци он теже повријеђен у сличном инциденту, када је приликом легитимисања возач нагло кренуо и вукао Роса неколико десетина метара по путу.

Рене Никол Гуд (37) смртно је рањена када су је у Минесоти зауставили агенти ИЦЕ-а и отворили ватру на њено возило током интервенције. Породица и јавност траже одговоре, док су федералне службе наводиле да је један агент повријеђен.

Доналд Трамп је инцидент искористио да нападне критичаре ИЦЕ-а, назвавши Гуд "унутрашњим терористом", што је изазвало нове протесте и још јачи притисак на власти да објаве потпун ток догађаја.

