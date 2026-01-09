Захарова: Москва захвална Трампу због ослобађања руских чланова посаде "Маринера"

Извор:
СРНА
09.01.2026
12:39
Предсједник САД Доналд Трамп одлучио је да ослободи двоје Руса из посаде танкера "Маринера", на захтјев Русије, и Москва изражава захвалност због таквог поступка, рекла је портпарол руског Министарства спољних послова Марија Захарова.
- Као одговор на наш захјтев, предсједник Трамп одлучио је да ослободи двоје руских држављана из посаде танкера "Маринера", који су раније приведени током америчке операције у сјеверном Атлантику. Поздрављамо ту одлуку и изражавамо захвалност америчком руководству - навела је Захарова.
Она је додала да руска страна "хитно ради" на повратку ослобођених Руса у Русију, пренио је ТАСС.
