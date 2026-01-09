Logo
Захарова: Москва захвална Трампу због ослобађања руских чланова посаде "Маринера"

СРНА

Захарова: Москва захвална Трампу због ослобађања руских чланова посаде "Маринера"
Фото: Танјуг/АП

Предсједник САД Доналд Трамп одлучио је да ослободи двоје Руса из посаде танкера "Маринера", на захтјев Русије, и Москва изражава захвалност због таквог поступка, рекла је портпарол руског Министарства спољних послова Марија Захарова.

- Као одговор на наш захјтев, предсједник Трамп одлучио је да ослободи двоје руских држављана из посаде танкера "Маринера", који су раније приведени током америчке операције у сјеверном Атлантику. Поздрављамо ту одлуку и изражавамо захвалност америчком руководству - навела је Захарова.

Lisice

Хроника

Девет ухапшених на граничном прелазу БиХ

Она је додала да руска страна "хитно ради" на повратку ослобођених Руса у Русију, пренио је ТАСС.

Марија Захарова

Америка

Русија

