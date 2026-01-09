Гдје је јутрос измјерено -20 степени?

Извор:
Ведра ноћ донијела је изузетно ниске температуре у Републици Српској, па је тако најнижа температура јутрос измјерена на Сокоцу и износила је минус 20 степени Целзијусових и у Рогатици гдје је забиљежено минус 19,4 степена.
У Модричи се минимална температура спустила до минус 15,5 степени Целзијусових, у Котор Варошу минус 14,7, Шипову минус 14,4 и Бијељини минус 14 степени, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
У Бијељини је ово најнижа измјерена температура у посљедњих девет година, од 12. јануара 2017. године када је исто било минус 14 степени, додаје се у саопштењу.
На западу је најхладније било синоћ, а током ноћи и до јутра дошло је до наоблачења и благог пораста температуре под утицајем топлијег ваздуха који се премјештао са запада, те постепеног јачања јужног струјања.
У Бањалуци се, мало иза поноћи, минимална температура спустила до минус 9,6 степени Целзијусових.
Хладно је било и на југу Херцеговине. Минимална температура у Требињу је износила минус 2,2 степена, а током јутра у Требињу је падао и слаб снијег.
