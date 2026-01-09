Logo
Large banner

Почео свечани дефиле поводом Дана Републике у Бањалуци: Пристигли званичници Српске

Извор:

АТВ

09.01.2026

12:03

Коментари:

4
Почео свечани дефиле поводом Дана Републике у Бањалуци: Пристигли званичници Српске
Фото: АТВ

На Тргу Крајине у Бањалуци почео је свечани дефиле, дио прославе Дана Републике Српске и Дана бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске.

Дан Републике Српске 2026

У Бањалуци је почео свечани дефиле поводом 9. јануара - Дана Републике у којем учествује више од 2.700 припадника Министарства унутрашњих послова /МУП/ Републике Српске, те представника јавног и цивилног сектора.

Свечани дефиле, који се одржава под слоганом "Живјеће огњиште“, почео је предајом рапорта предсједнику Владе Републике Српске Сави Минићу уз постројен Заставни вод Почасне јединице МУП-а Српске који преводи командир Витомир Петричевић.

Рапорт је Минићу предао Петричевић уз поздрав официрском сабљом и уз композицију "Марш народни хероји", у извођењу Полицијског оркестра МУП-а Републике Српске.

Дефилеу на Тргу Крајине присуствују предсједник Народне скупштине Српске Ненад Стевандић, предсједник Владе Саво Минић, српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић, предсједник СНСД-а Милорад Додик, вршилац дужности предсједника Српске Ана Тришић Бабић, министри у владама Републике Српске и Србије.

Присуствују и представници дипломатског хора, бивши гувернер Илиноиса Род Благојевић, српски представници у заједничким институцијама БиХ и други представници јавног, друштвеног и политичког живота Српске, Србије и региона, као и бројни грађани.

У оквиру свечаног дефилеа биће представљено 14 ешалона МУП-а Српске и 11 моторизованих.

Дефиле представља симбол јединства, уређености и снаге Републике Српске, те је централни догађај свечаности поводом њеног најзначајнијег празника.

Дефиле поводом Дана Републике Српске прате бројне домаће и стране медијске екипе.

Девети јануар се слави као Дан Републике Српске, која је тог датума 1992. године настала под првобитним називом Република српског народа у БиХ.

Српску су основали српски посланици у тадашњој Скупштини БиХ након што су прегласани у кључним питањима о опстанку Југославије, а припадници друга два народа кренули у сецесију мимо воље Срба, који су имали статус конститутивног народа.

Назив Република српског народа у БиХ био је у употреби до 28. фебруара 1992. године и проглашења првог Устава, када је замијењен са Српска Република БиХ, који је кориштен до 12. августа 1992. године, када је уведен Српска Република. Тај назив је септембра 1992. године замијењен садашњим - Република Српска.

Подијели:

Таг:

9. јануар - Дан Републике Српске

Коментари (4)
Large banner

Прочитајте више

Свечани дефиле поводом Дана Републике Српске

Република Српска

Свечани дефиле поводом Дана Републике Српске

5 ч

2
Мандић: 9. јануар - доказ посвећености Срба слободи, правди и миру

Регион

Мандић: 9. јануар - доказ посвећености Срба слободи, правди и миру

5 ч

0
Ево колико година робије чека пљачкаше златаре

Хроника

Ево колико година робије чека пљачкаше златаре

5 ч

0
Нови Зејтинлик полагање вијенаца поводом Дана Републике

Република Српска

Положени вијенци и цвијеће на ''Новом Зејтинлику''

5 ч

0

Више из рубрике

Свечани дефиле поводом Дана Републике Српске

Република Српска

Свечани дефиле поводом Дана Републике Српске

5 ч

2
Нови Зејтинлик полагање вијенаца поводом Дана Републике

Република Српска

Положени вијенци и цвијеће на ''Новом Зејтинлику''

5 ч

0
Ковачевић: Нека је срећан наш Дан, наше Републике!

Република Српска

Ковачевић: Нека је срећан наш Дан, наше Републике!

5 ч

4
Полагање вијенаца у Миљевићима поводом Дана Републике

Република Српска

''Срби ће вјечно славити 9. јануар''

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

21

Почињу Теслини дани у Њујорку, трајаће до 14. јануара

17

13

Легенда над легендама поручује: Не отписујте Ђоковића на Аустралијан Опену

17

07

Благојевић: Шта би Американци урадили да им неко из друге земље забрани прославу 4. јула

17

04

"Овакво нешто нисмо видјели у овом вијеку": Метеоролози изненађени размјерима олује у Европи

16

56

Унија даје 620 милиона евра за опоравак Сирије

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner