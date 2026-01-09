Logo
Ковачевић: Нека је срећан наш Дан, наше Републике!

Извор:

СРНА

09.01.2026

11:44

Коментари:

1
Фото: АТВ БЛ

Нека нам је срећан наш Дан, наше Републике Српске, поручио је српски делегат у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ Радован Ковачевић.

"Празник мира, живота, слободе и окупљања. Празник свих грађана Српске, свих оних који у њој живе и поштују њене законе и институције. Да нам наша Република буде све јача, слободнија, просперитетнија, боља и модернија", поручио је Ковачевић.

Девети јануар се слави као Дан Републике Српске, која је тог датума 1992. године настала под првобитним називом Република српског народа у БиХ.

Источно Сарајево Миљевићи Дан Републике-09012026

Република Српска

''Срби ће вјечно славити 9. јануар''

Српску су основали српски посланици у тадашњој Скупштини БиХ након што су прегласани у кључним питањима о опстанку Југославије, а припадници друга два народа кренули у сецесију мимо воље Срба, који су имали статус конститутивног народа.

Назив Република српског народа у БиХ био је у употреби до 28. фебруара 1992. године и проглашења првог Устава, када је замијењен са Српска Република БиХ, који је кориштен до 12. августа 1992. године, када је уведен Српска Република. Тај назив је септембра 1992. године замијењен садашњим - Република Српска.

Радован Ковачевић

9. јануар - Дан Републике Српске

Коментари (1)
