АТВ Специјал: Дан Републике Српске

09.01.2026

11:03

Специјални програм поводом обиљежавања Дана Републике Српске данас од 12 часова.

Доносимо атмосферу прославе Дана Републике Српске у градовима и општинама.

Причамо о историјском путу наше Републике, преносимо свечани дефиле и уживо у студију АТВ присјећамо се свих догађаја, појединаца и институција који су одиграли најзначајније улоге кроз 34 године Републике Српске.

Милорад Додик

Република Српска

Додик: Наш избор је окупљање око наше светиње - Српске која је рођена за вјечност

Славимо с пријатељима, радујемо се успјесима наше Републике, шаљемо најљепше поруке и честитке.

'АТВ Специјал' поводом Дана Републике Српске данас од 12 часова.

9. јануар - Дан Републике Српске

