Logo
Large banner

Бањалука: Путин и Трамп заједно на Туњицама

Аутор:

АТВ

11.03.2026

17:42

Коментари:

0
Бањалука: Путин и Трамп заједно на Туњицама
Фото: Tanjug/AP/Julia Demaree Nikhinson

У бањалучком насељу Туњице на само неколико метара налазе се ресторан и кафић који носе имена двојице, вјероватно најпознатијих, свјетских лидера, па овај призор често насмије пролазнике.

Несвакидашњи призор често привуче пажњу пролазника.

С обзиром да се на Туњицама налази затвор, стога се на овај рачун често збијају шале.

Nafta

Економија

Нафтни моћници урадили нешто што никада није виђено

Док се на свјетској сцени ове двије силе често налазе на супротним странама и размјењују политичке поруке, у Бањалуци су практично комшије. Ако кренете на ручак код "Путина“, треба вам само неколико корака да свратите на кафу код "Трампа“.

Како год било, Америка и Русија овако близу нису чак ни на Аљасци.

@nscupo #banjaluka #putin #trump #ftp #foryou ♬ original sound - STA BABO

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Доналд Трамп

Владимир Путин

Tunjice

Бањалука

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Табела: Колико ће убудуће бити најниже пензије по годинама стажа

Бања Лука

Град Бањалука даје до 15.000 КМ: Ево ко и како може конкурисати

4 ч

0
Камион прегазио бицикл

Бања Лука

Камион прегазио бицикл: Незгода у Бањалуци

4 ч

0
Зељковић: Премијер Минић рекао оно што грађани Бањалуке говоре сваки дан

Бања Лука

Зељковић: Премијер Минић рекао оно што грађани Бањалуке говоре сваки дан

5 ч

1
Илустрована обмана: У корпи вриједност 35 КМ

Бања Лука

Илустрована обмана: У корпи вриједност 35 КМ

6 ч

10

  • Најновије

  • Најчитаније

20

44

Отварање првог Центра за континуирану едукацију медицинских техничара у Српској

20

35

Шта ће бити са пјешацима након изградње кружног тока код "Ауди центра"

20

15

Затворски чувари добијају повољније услове за пензију?

20

10

Мајка Дарка Лазића након трагедије изустила само 4 ријечи

20

05

Вукановић, Тривић и Станивуковић - трио који није фантастико

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner