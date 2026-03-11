Бањалука: Путин и Трамп заједно на Туњицама

Аутор:АТВ
У бањалучком насељу Туњице на само неколико метара налазе се ресторан и кафић који носе имена двојице, вјероватно најпознатијих, свјетских лидера, па овај призор често насмије пролазнике.
Несвакидашњи призор често привуче пажњу пролазника.
С обзиром да се на Туњицама налази затвор, стога се на овај рачун често збијају шале.
Док се на свјетској сцени ове двије силе често налазе на супротним странама и размјењују политичке поруке, у Бањалуци су практично комшије. Ако кренете на ручак код "Путина“, треба вам само неколико корака да свратите на кафу код "Трампа“.
Како год било, Америка и Русија овако близу нису чак ни на Аљасци.
