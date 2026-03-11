Logo
Зељковић: Премијер Минић рекао оно што грађани Бањалуке говоре сваки дан

Извор:

СРНА

11.03.2026

15:01

Зељковић: Премијер Минић рекао оно што грађани Бањалуке говоре сваки дан
Одборник СНСД-а у Скупштини града Бањалука Богољуб Зељковић изјавио је да је предсједник Владе Републике Српске Саво Минић данас само јасно рекао оно што грађани Бањалуке већ дуго осјећају – да се град суочава са стотинама проблема, док се градоначелник умјесто њиховог рјешавања све чешће бави политичким перформансима.

"И сами сарадници градоначелника рекли су да Бањалука има на стотине отворених проблема. Од комуналних питања, паркинга и вртића до функционисања јавних установа и инфраструктуре. Умјесто да се ти проблеми рјешавају, данас смо видјели покушај да се властита некомпетентност сакрије нападима на премијера и институције Републике Српске", рекао је Зељковић.

Он је нагласио да је премијер Минић реаговао одговорно и отворено, јер је недопустиво да се у тренутку када Република Српска води озбиљну политику стабилности и јача свој међународни положај покушава уносити немир међу грађане политичким представама.

Станивуковић Минић

Република Српска

Минић дошао на конференцију Драшка Станивуковића и одржао му лекцију

"Мјесто градоначелника је у Бањалуци, међу људима који су га бирали, а не на политичкој позорници на којој покушава да гради личне амбиције. Данашњи догађај је још једном показао да је Бањалука за њега често само успутна станица за неке веће функције – оне за које очигледно још није дорастао", истакао је Зељковић.

Према његовим ријечима, Бањалуци нису потребне политичке представе него озбиљан рад.

- Градоначелнику би било много паметније да сједне са одборницима у Скупштини града, формира тимове и почне рјешавати конкретне проблеме Бањалуке. Грађани не траже перформансе, него резултате. То је посао за који је изабран и одговорност коју мора преузети - поручио је Зељковић за Срну.

Милорад Додик

Република Српска

Додик: Вријеме за рационалне одлуке, ЕУ да укине санкције на увоз нафте из Русије

Зељковић је додао да ће СНСД наставити да предлаже конкретна рјешења за проблеме у граду и подржавати политику стабилности и развоја коју води Влада Републике Српске.

Тагови :

Богољуб Зељковић

Саво Минић

Бањалука

Драшко Станивуковић

