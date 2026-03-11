Додик: Вријеме за рационалне одлуке, ЕУ да укине санкције на увоз нафте из Русије

Аутор:АТВ
Поремећаји у снабдијевању и несташица енергената у Европи, уз драстичан раст цијена деривата нафте, довољан су разлог да ЕУ укине све санкције на увоз сирове нафте из Руске Федерације, рекао је предсједник СНСД-а Милорад Додик.
"Ако је интерес грађана и привреде на првом мјесту, таква одлука ће бити под хитно донесена. Ако је у питању идеолошка кратковидост, онда ће посљедице и по једне и по друге бити катастрофалне, каже Додик.
Додик каже да вријеме за рационалне одлуке.
"Кратковидост бриселске администрације није направила проблем само на тржишту ЕУ, већ и нама који ни на који начин нисмо утицали на такве одлуке. Вријеме је за рационалне одлуке, ирационалност у овом тренутку никоме није од користи", истиче Додик.
