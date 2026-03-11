Logo
Додик: Вријеме за рационалне одлуке, ЕУ да укине санкције на увоз нафте из Русије

АТВ

11.03.2026

14:39

Милорад Додик
Фото: АТВ

Поремећаји у снабдијевању и несташица енергената у Европи, уз драстичан раст цијена деривата нафте, довољан су разлог да ЕУ укине све санкције на увоз сирове нафте из Руске Федерације, рекао је предсједник СНСД-а Милорад Додик.

"Ако је интерес грађана и привреде на првом мјесту, таква одлука ће бити под хитно донесена. Ако је у питању идеолошка кратковидост, онда ће посљедице и по једне и по друге бити катастрофалне, каже Додик.

Додик каже да вријеме за рационалне одлуке.

"Кратковидост бриселске администрације није направила проблем само на тржишту ЕУ, већ и нама који ни на који начин нисмо утицали на такве одлуке. Вријеме је за рационалне одлуке, ирационалност у овом тренутку никоме није од користи", истиче Додик.

Милорад Додик

Русија

Sankcije

Европска унија

