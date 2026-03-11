Лако је филозофирати кад те нико не пита: Дебакл Станивуковића пред Савом Минићем

Аутор:АТВ
11.03.2026
13:06
На данашњој конференцији за медије Драшка Станивуковића бањалучки градоначелник рецитовао је напамет научен текст све док се на истом мјесту није појавио и предсједник Владе Републике Српске Саво Минић.
Станивуковић је почео са глобалним сукобима, цијеном горива, расту трошкова, лошим реакцијама Владе и бројним темама које и нису у надлежности градоначелника.
Већ код робних резерви Станивуковић је видио Минића након чега је потпуно заборавио текст и остатак конференције провео збуњен.
Пренио се на нивоу БиХ, дошао до пореза за вејп, а на крају са поређењем како је било прије пет година, а како је данас.
"Ми смо као ПСС хтјели у Парламенту да разговарамо о млијеку. Али, ваш СНСД је одбио да се разговори о кризи у мљекарству и то нисте хтјели да ставите на дневни ред. Па данас о млијеку морамо на овај начин да причамо. Сигуран сам да и вас као човјека боли када видите да ваш сељак одврће да млијеко цури. Умјесто да тај вишак складиштимо у робне резерве ми га просипамо. Видим предсједничке Владе да сте имали састанке са предсједником Владе Србије па сте видјели да су нове даџбине и намети на увоз млијека у Србију. Дакле Србија заштитила свој увоз. Можемо заједни ићи према парламенту који то одлучује и да заштитимо наш увоз. Срамотна је земља која се храни од увоза, а оно што остане узећемо од наших домаћина. Био сам у фарми у Омарској, каже домаћин да има 150 грла и да би за њих у ФБиХ добио још 400.000 КМ додатних субвенција", рекао је Станивуковић након чега га је прекинуо Минић.
"Није тачно за мљекарство. Понашате се као сезонска опозиција. Када је мљекарство у питању правите вашар око тога. Заборавите воћаре, повртларе, заборавите управо оне којима нисте исплатили подстицаје за 2025. годину. Мљекарство у Српској расте за милионе литара, добијају више новца него у ФБиХ, у ФБиХ нема дизел горива, немају подстицаје које ми имамо. Одосмо од теме о којој треба да причамо. Ја да радим свој посао, ви да радите свој. Ако хоћете овако да радимо, онда треба да одемо у емисију, а не овако на улици", рекао је Минић.
Минић је рекао и да му је досадашња сарадња са бањалучким градоначелником била без сувишних ријечи које би могле да наруше односе, али да је морао да реагује.
Он је истакао да Влада Републике Српске активно ради на свему ономе што представља тренутно проблем, од сукоба на Блиском истоку до специјалне војне операције у Украјини која и даље траје.
"Овдје су са мном министри који су круцијални за овоземаљски, данашњи живот, у смислу свих активности које се односе на енергетику, нафту.. Желим да зна јавност, јавност Републике Српске, а и ви градоначелниче и ваши менаџери, пријатељи, сви ти научници клети који су правили тај закон о робним резервама. Једино што је урађено до сада у Европи је да је Хрватска ограничила цијену дизела 3,7 КМ. Међународна агенција за енергију није слово написала. Када је у питању Србија, продужена је уредба до прекосутра. Гориво у Србији у овом моменту је 3.81 КМ, гориво у Српској је од 3.05 до 3.10. Имамо довољно горива и јефтинији смо од региона. Имамо довољно горива подијелили смо спискове за регресирани дизел и обавили разговоре са онима који имају нафтне терминале".
Минић истиче и да конференција за медије Драшка Станивуковића није била на улици испред Владе, не би ни изашао.
"Сачекао бих да градоначелник и његови сарадници кажу то гдје треба да кажу, а не на тротоарима. Ако причамо о томе шта треба урадити, драго ми је што је овдје и градски менаџер, па да питам шта је града, рупа, базена, гријања, зашто се не наплаћује паркинг, колико је изгубљено прихода? Није то ваш приход него грађана Бањалуке. Базен вам није радио 2-3 мјесеца. Када је у питању пољопривреда, није исплаћено за 2025. годину а неко ставља то на терет Владе", рекао је Минић.
Што се тиче робних резерви, Минић истиче да робне државе ниједне државе никада нису биле довољне за одговор на било коју кризну ситуацију.
"Треба да постоје, али, оне служе да неко не буде гладан. Нико у Српској није гладан и неће бити. Пет пумпи је кажњено, сутра иду одлуке око ограничења маржи, робе широке потрошње, предлажем да не малтретирамо наш народ и да ово не креће раније, све што сте дошли код мене смо се договорили и ја сам се окренуо и нисам имао коментар. Данас нажалост морам имати коментар, идите и радите свој посао. Урадите оно што треба да уради град за грађане Бањалуке. Не можете да дођете на тротоар и без било какве одговорности причати о нечему. Хајде да свако ради свој посао", рекао је Минић.
Он поручује да сав овај перформанс на којем Станивуковић прича шта би требало да се ради, све је већ урађено.
