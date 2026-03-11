Министарство трговине: Олакшаће се инспекцијски надзор!

Аутор:АТВ
Министар трговине и туризма Републике Српске Нед Пуховац и помоћник министра за трговину Душанка Тегелтија састали су се данас са главним републичким тржишним инспектором Васом Јанковићем.
Тема састанка била је контрола кретања цијена на тржишту Републике Српске, са посебним акцентом на цијене нафтних деривата и поштовање Уредбе о ограничењу марже на нафту и нафтне деривате, којом је прописана максимална велепродајна маржа од 0,06 КМ по литру, те максимална малопродајна маржа од 0,25 КМ по литру деривата.
На састанку је истакнуто да су контроле интензивиране у протеклих неколико дана и да су капацитети тржишне инспекције ангажовани у пуном капацитету.
Током састанка разговарано и о унапређењу Уредбе о ограничењу марже на нафту и нафтне деривате, с циљем олакшавања инспекцијског надзора.
- С тим у вези, већ на наредној сједници Владе Републике Српске биће разматрана Одлука о ограничењу марже на нафту и нафтне деривате, којом ће се додатно прецизирати начин обрачуна маржи и утврђивања продајне цијене нафтних деривата у случајевима када трговци већ имају залихе - саопштено је из Министарства трговине и туризма Српске.
Одлуком ће бити прописано да су трговци, уколико имају на залихи нафтне деривате, обавезни да продајну цијену формирају узимајући у обзир и цијену тих залиха, у складу са формулом утврђеном у Одлуци.
- На овај начин купци ће бити додатно заштићени и осигурано поштовање максимално прописаних маржи - истиче се у саопштењу.
Такође, Одлуком ће бити дефинисано да се ограничење марже неће примјењивати на адитивиране нафтне деривате, који су вишег нивоа квалитета, осим у случају када трговци на својим бензинским пумпним станицама прометују искључиво адитивиране деривате. У том случају би били обавезни да се придржавају максималне малопродајне марже од 0,25 КМ по литру деривата.
Наглашено је да се новом одлуком неће мијењати висина прописаних велепродајних и малопродајних маржи, већ ће се њоме додатно прецизирати начин њиховог обрачуна и примјене у пракси.
